"Se sienten traicionados": Loret de Mola afirma que vida de lujos del hijo de AMLO "fracturó" a la 4T

"Sabemos que para el presidente no hay nada más valioso que la lealtad ciega y no hay nada más grave que la traición. El ha enviado ese mensaje una y otra vez. Lo ha hecho parte central del dogma de la 4T y ahora es él quien ha faltado a su palabra y eso le está costando muy caro", advirtió Loret de Mola sobre AMLO a manera de conclusión.

Señaló que la casona en Houston de José Ramón ha evidenciado que el discurso de austeridad del presidente López Obrador sólo es un discurso que aplica para sus "soldados rasos". " El presidente no mide con la misma vara en su casa ", dijo.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.