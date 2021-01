Se va a discutir la criminalización de una conducta no un derecho: Olga Sánchez sobre el aborto

México.- En la conferencia Mañanera de este miércoles 27 de enero, la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero dejó en claro que lo que se va a discutir en materia del aborto, es la criminalización o no de una conducta, no un derecho.

"Lo que se va a discutir son los tipos penales, la tipología penal y la criminalización o no de una conducta eso es lo que está discusión", declaró Olga Sánchez Cordero en la conferencia matutina de hoy.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hoy la secretaria de Gobernación fue cuestionada sobre la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las mujeres decidieran sobre la legalización o no del aborto en México.

Leer más: Aprueba Honduras proyecto de ley para prohibir el aborto

Pues afirmó que se tratan de derechos y estos no deben estar a discusión, incluso presentó un ejemplo inverso sobre la decisión de la maternidad.

Ante ello, Sánchez Cordero en su posición como funcionaria institucional, no perdió de vista marco normativo a través del cual se perciben las acciones humanas y la regulación de estas dentro del estado mexicano.

Es decir, no permitió que se siguiera explicando que se trataba de la discusión del derecho de las mujeres de abortar, sino que se entendiera que se trataba de la discusión sobre la criminalización o no de una conducta humana.

No se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales,

Un cambio de perspectiva que si bien, en la práctica jurídica tiene validez, en la sociedad podría ponerse a discusión, pues se ha repetido cientos de veces un discurso único; sobre el acceso al derecho del aborto de las mujeres.

"Lo que se va a discutir no son los derechos, los derechos no son discutibles los derechos no están más que en la Constitución, y más allá de la Constitución, en las comisiones internacionales" afirmó Sánchez Cordero.

Al parecer dejando de lado la lucha social que constituye la declaración y reconocimiento de nuevos derechos humanos, según el contexto social de opresión que se perciba por parte del gobierno, sector privado, o algún grupo que ejerza dominación sobre otro.

Por ello, le fue recordado a la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador había declarado que la legalización o no del aborto sería resuelto en una consulta a mujeres.

"Y que sea un asunto que decidan las mujeres, no las iglesias, no los gobiernos. Las mujeres, pero que sea propuesto y promovido por quien lo desee con toda libertad" declaró el presidente de México en la conferencia Mañanera del 18 enero del 2021.

Ante ello, recalcó que la decisión sería sobre la criminalización o no de una conducta.

"Cuando el presidente habla de la consulta y de que las mujeres van a decidir, las mujeres van a decidir por su puesto a través de sus representantes y van a decidir las feministas, pero van a decidir no sobre los derechos, si no van a decidir sobre un tipo penal específico" explicó Sánchez Cordero.

Sin duda, la perspectiva institucional juega un papel muy importante sobre como los funcionarios pueden responder y atender una problemática social.

Por otra parte, comentó que sería una interesante propuesta crear un código penal único para que ciertas conductas criminalizadas fueran igual de entendidas y sancionadas en todos los estados del país.

Leer más: Maestra es detenida por ayudar a abortar a niña víctima de abuso en Venezuela

Cabe señalar que en México existe el Código Penal Federal, que regula ciertos tipos de delitos, y también existen los Códigos Penales Estatales, los cuales no necesariamente sancionan igual o tienen la misma cantidad de conductas criminales tipificadas.

Es decir, en el país existen 33 Códigos Penales, con diferentes criterios cada uno, y son modificados por el poder legislativo en funciones, ya sea a nivel federal o estatal.