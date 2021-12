"Se va a hacer con lo que se tenga": Lorenzo Córdova estalla contra gobierno de AMLO por revocación

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, estalló contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la realización de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la obligatoriedad del órgano electoral a realizar la consulta de revocación de mandato, señalando que, primeramente, tendrá que buscar sacar recursos dentro de los que ya les fueron presupuestados para el próximo año y, en caso de que no sean suficientes, podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda más dinero a fin de poder efectuar dicho ejercicio constitucional.

En la sesión del Consejo General del INE llevada a cabo el jueves 30 de diciembre, los integrantes del mismo determinaron seguir con todas las actividades programadas para la revocación de mandato, ello luego de que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el TEPJF le ordenaran continuar con dicho proceso a solicitud de los recursos presentados por el partido Morena.

En dicha reunión virtual, Córdova Vianello hizo hincapié en que, a diferencia de lo que pasó con la consulta popular del pasado 1 de agosto del presente año, cuando el INE le solicitó a la dependencia federal encabezada por Rogelio Ramírez de la O que le otorgara más recursos para poder hacerla, este se negó a ello.

"Iremos a la Secretaría de Hacienda y sí se dice, ya se le pidió a Hacienda, claro, pero ahora Hacienda ya no va a poder contestarnos lo que ya nos contestó en otras ocasiones. Cuando le preguntamos, le pedimos recursos para hacer la consulta popular", expresó el funcionario.

El presidente de la autoridad electoral señaló que, en el caso de la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda no va a poder rehusar darles dinero "porque el gobierno tiene otras prioridades", sino que va a tener que justificar el motivo por el cual no le puede soltar más recursos.

"Eso ya no lo va a poder hacer Hacienda, nos tendrá que fundar y motivar el por qué no nos da recursos", sentenció el servidor público haciendo referencia a la determinación que tomó el TEPJF.

Por último, Lorenzo Córdova señaló que si se fundamenta que no se le pueden dar más recursos al INE para realizar la revocación de mandato del presidente López Obrador, esta se tendrá que hacer "con lo que se tenga", dejando en claro que el organismo que encabeza hizo todo lo que estuvo a su alcance, por lo que no tendrá la culpa si este ejercicio no cumple con los estándares que mandata la Ley Federal de Revocación de Mandato.