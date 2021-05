Se va a intentar reelegir su alimaña esa: Chumel Torres arremete contra AMLO

México.- El youtuber Chumel Torres, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que este último bordara el tema de la reelección durante La Mañanera del jueves 13 de mayo.

Chumel Torres hizo un publicación en Twitter refiriéndose a AMLO como “alimaña esa”, posterior a mencionar que era anticonstitucional la reelección en México, luego de que el presidente asegurara que son los ciudadanos quienes le piden que se reelija.

Se va a intentar reelegir su alimaña esa” escribió Chumel en Twitter después de escribir “¿Sabe también quién está en contra (de la reelección)? LA CONSTITUCIÓN”.

El youtuber ha criticado en diferentes ocasiones al presidente Andrés Manuel, mismo que el día de ayer desató la polémica al traer de vuelta a su conferencia matutina el tema de la reelección, a pesar de haber firmado un compromiso de no realizar tal acción.

Sin embargo AMLO ha sido señalado de realizar una “ampliación de mandato” con su administración, como se pretende hacer con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Andrés Manuel ha respaldado en diferentes ocasiones la ampliación del mandato del Arturo Zaldívar, justificando que esto ayudará a reformar el Poder Judicial en México, pues el ministro es de su total confianza.

Chumel Torres/Twitter

AMLO niega reelección

El presidente Andrés Manuel aseguró el día de ayer, que en su última visita a la supervisión de plantas de Pemex, los trabajadores de la paraestatal le pidieron que se reeligiera a pesar de tratarse de u acto anticonstitucional.

AMLO respondió que ya está “chocheando”, haciendo referencia a su edad para sustentar el puesto por más de 6 años ante una reelección que violaría la Constitución Mexicana.

“Me decían gracias por el trabajo, y voy a decir otra cosa que le va a molestar a los conservadores, a mis adversarios. Me decían: reelíjase, reelíjase. Decía, no, no ven que ya estoy chocheando”, mencionó AMLO.

