"Se van a cag#r": nuevo audio de 'Alito' Moreno exhibe presunto chantaje a empresarios

México.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló un nuevo audio de Alejandro 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, el cual exhibe un presunto intento de chantaje a diversos empresarios, a quienes afectaría con una reforma en la Cámara de Diputados.

En las grabaciones, difundida el 5 de julio de 2022, se escucha a 'Alito' Moreno pronunciar insultos contra empresarios como Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo de México; el fallecido Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal, así como los hermanos Elías y Abraham Cababie, de la empresa Gicsa, entre otros.

El líder del PRI amenaza con impulsar una reforma que afectaría a los empresarios más destacados del país cuando "tenga yo la Comisión" en la Cámara de Diputados, por lo que advierte que "se van a cagar".

"Germán Larrea, Baillères, los de Gicsa, Álvaro Fernández, chingu$n a su put@ madre (...) Cuando tenga yo la Comisión, vamos a cog#rnos a los empresarios con una reforma verg&s, o sea, para que se caguen. Apretarlos, se van a cagar", se escucha decir a Alejandro Moreno.

Acto seguido, el colaborador del líder priista le dice que con la reforma a la Ley Minera van a "ir a llorar" los empresarios de "Grupo México y (Carlos) Slim, la de (María Asunción) Aramburuzabala".

El dirigente del PRI también menciona a sus aliados del PAN y PRD, pero lo hace para pedir "bote" contra ellos con tal de que "no se meta con nosotros", en lo que parece ser un trato con Julio Scherer, exconsejero jurídico de la presidencia, en relación a la reforma fiscal.

"Mira, yo ahorita me dijo Scherer... No, le dije. Él ha cumplido. Que meta al bote al PAN, al PRD, pero que no se meta con nosotros. El 7 nos estamos tomando un café con él. Muy bien, bueno, le dije que nomás tengo interés en una cosa: la reforma fiscal", expresa el priista.

Al respecto, Layda Sansores comentó que 'Alito' Moreno "no tiene vergüenza" ni respeto por nadie, acusándolo de planear extorsionar a los empresarios mexicanos.

"Así se refiere a los empresarios que va a ir a extorsionar... No tiene vergüenza, humilla a todos, no respeta a nadie, los trata con desprecio. ¡Los mira a todos desde arriba!", comentó la gobernadora de Campeche al compartir el audio en sus redes sociales.

Este nuevo audio se suma a los escándalos que enfrenta el dirigente nacional del PRI, cuya mansión en Campeche fue cateada el pasado 4 de julio por la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Tras el cateo, que el presidente López Obrador calificó de "indigno", se dio a conocer que 'Alito' Moreno salió del país para denunciar la "persecución política" de la que dice ser víctima ante diversos organismos internacionales, pues el priista asegura que una "campaña negra" fue emprendida en su contra desde Palacio Nacional.