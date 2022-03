Se van a desmayar Calderón y panistas por USA buscando petróleo en Venezuela: Alfredo Jalife

El académico resaltó el sentido de una una frase que afirma: " el mundo ya no es el mismo ", pues sostiene que estamos presenciando la conformación de un nuevo orden mundial ante el conflicto en Ucrania y las tensiones entre Occidente y Rusia.

" Necesitan el petróleo como sea, y se lo van a pedir a Venezuela , porque precisamente hoy estaban estudiando (...) hay unanimidad, hay que reconocerlo, tanto de los demócratas como de los republicanos, ya de no importar petróleo de Rusia, ¿y de dónde van a sacarlo? Pues ahí tienen a Venezuela, y viene probablemente un 'cambio espectacular' de la política de Estados Unidos con el régimen de Maduro ", explicó el académico.

Raúl Durán Periodista

