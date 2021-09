Se van a quedar con las ganas: AMLO seguirá defendiendo a Cuba pese críticas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue y seguirá defendiendo el exhorto a terminar con el bloqueo económico contra Cuba, pese al sin número de críticas que recibe por parte de políticos mexicanos.

En la conferencia Mañanera de este 23 de septiembre, AMLO dejó en claro que seguirá defendiendo a Cuba y el fin del dominio de Estados Unidos sobre países de Latinoamérica. Así como también presumió que no se encuentra solo haciendo esta exigencia.

Sin duda AMLO revisa las distintas redes sociales, sabe que dicen sus opositores, lo ha dicho en diversas conferencias Mañaneras, así como también observa los comentarios de los usuarios, el pueblo mexicano que tanto quiere, y pese a los miles de críticas que hay por la relación de México con Cuba, este seguirá defendiéndola.

Este jueves, López Obrador fue cuestionado sobre su relación con el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acerca si le preocupaba que esto provocara fricciones con el gobierno de Estados Unidos.

Ante ello, el presidente mexicano dijo que nuestro país tenía relaciones diplomáticas estrechas y de respeto con gobierno de distintos países, y sus acciones no perjudican a estas.

Pese a que Miguel Díaz-Canel ha sido llamado dictador, AMLO continúa teniendo una relación diplomática con él, así como también continúa defendiendo a Cuba del bloqueo económico que Estados Unidos tiene contra dicho país.

AMLO recordó que las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de los países votaron a favor de que se terminara el bloqueo, no obstante, Estados Unidos y otro país votaron en contra, y esos dos votos valieron más que el resto.

"No hay ningún problema, quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. Qué no les gustó que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón, pues no tienen razón porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos", declaró decididamente AMLO en la Mañanera.

AMLO y Díaz-Canel en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Es una injusticia el sometimiento de Cuba por Estados Unidos: AMLO

Posteriormente, AMLO, el presidente de México, afirmó que era una injusticia lo que estaba haciendo Estados Unidos con Cuba, un sometimiento, refiriéndose al bloqueo económico.

Cabe señalar que el bloque económico en contra de Cuba que mantiene Estados Unidos desde hace décadas, consiste en sancionar a los países que entablan relaciones comerciales con Cuba, es decir, si un país realiza un trato comercial con el país de latinoamericano, USA sanciona económicamente o comercialmente a dicho país.

AMLO fue firme al señalar que ningún pueblo debe someter a otro pueblo y que seguirá defendiendo a Cuba, pese a las críticas que reciba y a los intentos de confrontación que busquen los conservadores en México.