Se ve cercano el día de regreso a clases presenciales en México

México.- A un año de la suspensión de clases, decisión tomada por resolución del Consejo Educativo Nacional por la pandemia de Covid-19, ahora existe la oportunidad potencial de reabrir el sistema educativo con clases presenciales, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente nos ha instruido al sector de la salud y al sector educativo a trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, pero ahora con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, en una forma estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada desde el punto de vista técnico del manejo epidémico, que ha sido tan importante cuidar con todo detalle”, señaló López-Gatell.

El subsecretario afirmó también que no quieren que haya desorden y tampoco iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los propios educandos, mentores y mentoras. Por lo que aseveró que este regreso a clases presenciales se hará de manera cuidadosa.

“Vamos a utilizar las vacunas como lo empezamos a hacer ya con el estado de Campeche, aprovechando su éxito en el control sostenido de la epidemia, pero ahora ya otras entidades federativas empezaron a pasar a verde: Chiapas, Sonora y otras están próximas o han mantenido... un manejo muy estable. Entonces, vamos a estar trabajando en ello”, dijo.

Ciertos riesgos

Jorge Alcocer, secretario de Salud, destacó que la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias, un paso vital para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento, dijo.

“El futuro de los niños no es lo único que está en juego, sabemos que es bajo el riesgo para los niños de tener la enfermedad grave del covid y que la evidencia internacional indica que las escuelas no son amplificadores de la transmisión; sin embargo, tenemos que asegurar que las escuelas sean seguras”, dijo Alcocer.

Por ello, el Gobierno de México, en particular con el grupo asesor científico y en conjunto con la Secretaría de Educación Pública afinan la estrategia de apertura de las escuelas tomando decisiones, muchas de ellas como sería la reducción del tamaño de las clases, si los niños deben o no usar cubrebocas y cómo garantizar una ventilación adecuada, entre muchas otras acciones, pues, como Gobierno, tienen la responsabilidad de minimizar la exposición a infecciones para aquellos que no pueden controlar su propio entorno, afirmó.

Sin fecha

Aunque López-Gatell informó que este viernes sostendrá una reunión de trabajo con la secretaria Delfina Gómez, de Educación Pública, en este proceso de definición del calendario de apertura no dio fecha confirmada del retorno a clases. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que podría ser Campeche al término de la Semana Santa.