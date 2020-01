Se vende, renta o se rifa, pero no me voy a subir a ese avión: AMLO

Oaxaca.-Al inaugurar un camino rural elaborado de concreto en San Antonio Sinicahua, uno de los 570 municipios y de los más alejados de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su diálogo con el pueblo mixteco en la plaza pública se refirió a su propuesta de rifar el avión presidencial y les dijo que hay una polémica por qué nadie lo quiere comprar, pero aseguró que "se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión", sentenció.

Insistió que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre" y "porque no hay quién lo compre. Imagínense, no lo tiene ni Donald Trump", expresó en su discurso.

Mencionó que el avión presidencial está valuado en dos mil 500 millones de pesos y tiene capacidad para 280 pasajeros, pero lo adaptaron para que pueda ser transportados 80".

Añadió: "Eso sí, salas de junta, restaurante, alcoba. Es un palacio para los cielos, una ofensa para el pueblo de México", fueron sus palabras en su visita a esta comunidad.

Inauguración del camino de concreto en en San Antonio Sinicahua. | Especial

Explicó que el objetivo de deshacerse de la aeronave es obtener recursos para comprar equipo médico, para rayos X, para ambulancias, para tomógrafos, mastógrafos y para que no falten los equipos en los hospitales públicos.

Caminos rurales en Oaxaca

El presidente López Obrador precisó que en este estado un total de 288 de 570 municipios no tienen caminos de concreto; por lo que se trabaja en 108 frentes para atender esta demanda, y se espera que en este fin de semana se inauguren 25 accesos a las cabeceras municipales, mismos que fueron construidos por los mismos pobladores con el apoyo de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

AMLO durante la ceremonia de purificación en la región mixteca de Oaxaca. | Especial

Mencionó que ya se empezó en Oaxaca con cuatro mil 150 escuelas la primera etapa, las más pequeñas, y se ha logrado la entrega de apoyos a tres mil 384 escuelas, y se tiene programado llegar a las 10 mil y todos van a recibir así su presupuesto, les comentó.

Para cobrar los apoyos a la población, les dijo que se van a instalar sucursales del Banco del Bienestar en las comunidades alejadas y en donde se tiene la meta de llegar a las 2 mil 700.

AMLO externó que "aquí en la cabecera va a haber, en todas las cabeceras va a haber un Banco de Bienestar, para que no tengan que ir a Tlaxiaco, porque imagínense cuánto tiempo para ir a cobrar".

Los habitantes de los pueblos originarios de la región mixteca ofrecieron una ceremonia de purificación al Presidente de México.