¿Se volteó? Ricardo Monreal ve presidenciable a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

México.- El senador por Morena, Ricardo Monreal dio a conocer su lista de posibles candidatos a la presidencia de México para las elecciones de 2024, en la que además de incluirse, también se refirió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como un "candidato normal" del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Esto, aseguró Monreal, tras la presentación con un grupo de mujeres de una nueva edición de su libro, Acceso de las Mujeres a la Justicia, en Guadalajara.

Se le preguntó al senador por Morena si veía al Gobernador de Jalisco como presidenciable, y calificó a Alfaro como un político singular y candidato normal.

Leer más: Se reúne AMLO con gobernador de Yucatán en medio de exigencias ciudadanas

"Yo tengo respeto por Enrique Alfaro, es un político singular, yo diría que no se inscribe en la ortodoxia política tradicional, es un joven con intuición política y ahí va.

"Lo veo como un aspirante normal en MC, en MC, en Morena ya están mucho, en MC lo veo a él, también veo normal, Nuevo León, y veo que les van a surgir más cuadros", expuso.

También dijo que por el PAN ve "en la lucha" a Ricardo Anaya y Marko Cortés, y en Morena, a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, él y "los que se acumulen".

"Tengo una visión muy clara del país, porque sé cómo enfrentar los desafíos en el México moderno, porque tengo clara, cristalina, la visión del futuro de la nación.

"Tengo todos los atributos, y no es un halago en cuenta propia porque eso resultaría un vituperio, pero he luchado toda mi vida para este momento, no me cuesta trabajo que he soñado, y he luchado por este momento", comentó.

Aclaró que esperará los tiempos marcados por su partido para registrarse como candidato, lo que podría ocurrir en agosto de 2023. "Ya me vi cuando empiecen los procesos formales, ahorita no", expuso.

El senador señaló que durante su visita se reunió este viernes con cerca de 100 empresarios, quienes le expresaron su preocupación en cuatro temas: seguridad, reactivación y recuperación económica del país.

Leer más: ¡Rinde más cuentas un entrenador de fútbol! Exigen comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero en el Senado

Además, este sábado se reunió con un grupo de abogados y notarios públicos, quienes se mostraron preocupados por los posibles cambios sobre el notariado, según una iniciativa de Olga Sánchez Cordero. Finalmente, señaló que en Jalisco hace falta cohesión a Morena y trabajo de unidad.