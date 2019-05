Secretaría de Hacienda resolverá crisis de salud

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que en las próximas horas resolverá el problema de crisis en el sector salud.

Alfonso Ramírez Cuellar, informó que las secretarías de Hacienda y de Salud resolverán en las próximas horas la crisis presupuestal.

"Están encontrando todas las aclaraciones. En primer lugar, parece que no coinciden todas las informaciones, entonces están encontrando el espacio de reuniones, de diálogo, para aclarar las cosas y encontrar una solución que permita ya resolver los problemas”

Lo anterior fue informado por Excélsior. Esto luego de que ante el reclamo de directores de hospitales e institutos nacionales de la Secretaría de Salud de un recorte o congelamiento por 2 mil 300 millones de pesos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en que no hay una disminución de recursos.

En este gobierno la salud y la educación son ejes prioritarios y tienen garantizados los recursos. (4/4) — SHCP México (@SHCP_mx) May 24, 2019

En conferencia de prensa en Palacio Nacional atribuyó la exigencia a la falta de información por parte de esos funcionarios e incluso a "fuertes presiones" por los cambios que está realizando para acabar con la corrupción.

Habría que revisar, pero los institutos tienen presupuesto suficiente. No hay congelamiento de recursos, son inventos. Es posible que tengan falta de información, indicó.

¿También se vincula a directores con irregularidades?, se le preguntó.

"No, no, no (...) Es que lo voy a volver a decir, porque parece que no se entiende: hay presiones, sí, hay presiones de los que venden las medicinas. Imagínense el negocio, imagínense que una empresa vendía 2 mil millones de dólares, ese es el problema", respondió.

El mandatario reiteró su compromiso de mejorar el sistema de salud como el de los países nórdicos.

Pero además, que quede también absolutamente claro: para la salud del pueblo, para la educación del pueblo, no hay límite en cuanto a presupuesto" agregó.

Por la tarde, Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda aseguró que el proceso de consolidación de las compras públicas estará listo en un periodo de entre cuatro y cinco años.

Según explicó, la consolidación generará ahorros de por lo menos 20 por ciento, lo que equivale a 200 mil millones de pesos, del presupuesto de compras de 2019.

Sobre la consolidación de medicamentos, responsabilizó al Gobierno anterior de hacer compras deficientes.