Secretario de Gobernación promueve revocación de mandato retando al INE; "No me pueden correr", dice

Sonora.- Ante miles de simpatizantes y militantes del partido Morena, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguró no tener miedo de las sanciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) le pueda imponer por promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El próximo domingo 10 de abril tendrá lugar la consulta de revocación de mandato, donde los electores mexicanos deberán elegir si el presidente López Obrador es revocado de su cargo o, por el contrario, continúa en la Presidencia de la República hasta 2024, tiempo marcado por la Constitución mexicana.

Este sábado, se llevó a cabo la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación de cara al próximo ejercicio democrático organizado por el Instituto Nacional Electoral. El evento se realizó en el estado de Sonora, por lo que estuvo encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Además, también estuvieron presentes el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino; así como otros personaje políticos relevantes dentro de la Cuarta Transformación.

Leer más: La pregunta que no aguanta AMLO ¿Y los resultados?: Cuestiona Claudio X. González

En este marco, el secretario de Gobernación reveló que, cuando el titular del Poder Ejecutivo Federal le preguntó a qué iba al estado de Sonora, él respondió que, pese a que el propósito era promover la reforma eléctrica, en verdad su objetivo sería demostrarle apoyo al mandatario federal de cara a la revocación de mandato.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, refirió.

López Hernández contó que, al informarle sobre lo que haría en Sonora, el jefe de Estado le advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo podría correr, a lo que el funcionario respondió que a él "no lo podían correr", y, en dado caso de que lo hiciera, afirmó que sería "un honor".

"“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, expuso.

Leer más: Hay qué derrotar AMLO por lo mamón y sangrón qué es: Vicente Fox declara en video

Asimismo, el titular de la Segob sostuvo que los "adversarios" del proyecto de la Cuarta Transformación se "equivocan", enfatizando que estos "ya se van", y que el gobierno lópezobradorista los va a ver "pasar con la cola entre las patas", ello en relación a la iniciativa de reforma electoral anunciada esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador.