Sedena fue superada por el Cártel de Sinaloa: Revela Christopher Landau sobre el Culiacanazo

Estados Unidos.- "Lo cierto es que el ejército mexicano estaba superado" reconoció el embajador Christopher Landau y explicó que parte de su trabajo fue abordar el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México que permite a los cárteles "estar armados hasta los dientes" con armas de estilo militar como las que se observaron en el Culiacanazo en 2019 contra elementos de la Sedena.

El jueves 17 de octubre de 2019 el ejército mexicano detuvo al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, en un operativo que se calificaría como fallido. Tras esto, los hombres del Cártel de Sinaloa sitiaron la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por varias horas, tomaron rehenes y en total murieron 13 personas aquel día, según reportes oficiales.

Ante la magnitud de la respuesta de los criminales el gobierno federal (Sedena) tuvo que retroceder y liberar a Ovidio Guzmán, hecho que hizo eco dentro y fuera de las fronteras de México.

En las fotografías y videos que circularon del Culiacanazo, se pueden observar a personas y niños corriendo aterrados al quedar atrapados entre las balas, buscando donde refugiarse y también quedaron captadas las camionetas con hombres armados bloqueando las principales avenidas de la ciudad de Culiacán, del Cártel de Sinaloa.

Muchas personas en Culiacán permancieron ocultas debajo de carros, durmieron en restaurantes, locales, supermercados y tiendas para despertar, con cautela y temor, en una ciudad silenciosa con vestigios de guerra: carros calcinados y cuerpos en las principales zonas.

Personas refugiadas de las balas en Culiacán durante el enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y la Sedena por la liberación de Ovidio Guzmán. Fuente: Debate

"Cuando capturaron al hijo del Chapo (Ovidio Guzmán López), fue el ejército mexicano quien hizo esto (...). Enviaron un equipo militar a Culiacán, Sinaloa y lo capturaron, luego en cuestión de minutos su organización (el Cártel de Sinaloa) rodeó el perímetro del área, tomó rehenes, y básicamente el gobierno de México retrocedió y lo dejó ir porque no querían extender el derramamiento de sangre en Culiacán. Fue un momento terrible pero lo cierto es que el ejército mexicano estaba superado", explicó Christopher Landau.

AMLO quiere evitar un conflicto a toda costa

En un evento virtual del Council of American Ambassadors bajo el nombre "Mission Mexico: A Roundtable with Ambassador Christopher Landau", el ex embajador de Estados Unidos en México expresó su preocupación por el creciente control de los cárteles en México.

Landau afirmó que los cárteles son un gran problema para México y que de acuerdo a sus estimaciones su control va "del 35 al 40 por ciento del país", tras esto dijo que no tiene dudas de que estas organizaciones criminales juegan un rol muy importante en el gobierno de México.

Christopher Landau lanzó fuertes percepciones sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, al asegurar que el mandatario maneja una agenda nacional muy ambiciosa que se enfoca en los programas sociales, ve a los cárteles como una distracción por lo que ha adoptado "una actitud de laissez faire (dejarlos hacer) lo cual es problemático para nuestro gobierno", afirmó.

Como ejemplo de sus palabras mencionó dos hechos de un ataque abierto de las organizaciones criminales contra el gobierno y la respuesta es la pasividad, de lo cual adjudicó a la insistencia de AMLO para evitar "a toda costa este tipo de conflictos".

Hombres armados bloquearon calles importantes y quemaron camiones durante el Culiacanazo.

El primer hecho fue en junio de 2020 y se trató del ataque contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Ciudad de México y que se atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo calificó como "un atentado descarado en el corazón de la ciudad de México" que nunca se había visto antes ante lo cual el gobiero federal "no hizo nada", afirmó.

El segundo hecho es el conocido Culiacanazo sobre el cual refirió que se vio armas como las que uno esperaría encontrar en conflictos mayores, como Somalia, África.

El embajdor Landau recordó que el expresidente Trump ofreció a López Obrador la intervención de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles pero "los mexicanos son muy nacionalistas y no dejarán que los estadounidenses tomen el control", señalo.