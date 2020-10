Sedena reitera compromiso con AMLO para construcción del Tren Maya

Yucatán.- El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refrendó el respaldo al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para la implementación de las Fuerzas Armadas para la construcción de diferentes proyectos como el Tren Maya y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México “Felipe Ángeles”.

Durante la gira que realiza AMLO por el sur de México para supervisar las obras de construcción de los tramos ferroviarios del Tren Maya, y atender los daños por el reciente paso del huracán “Delta”, el titular de la Sedena indicó que es parte de sus deberes atender a este tipo de tareas encomendadas por el presidente López Obrador, comandante supremo de la Fuerzas Armadas.

"Al respecto, permítanme expresar que las tareas que nos ha asignado nuestro comandante supremo, no son ajenas a nuestras visiones, estas se encuentran comprendidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área mexicanos", declaró Luis Cresencio desde Tinum, Yucatán.

El titular de la Sedena hizo estas declaraciones debido a las críticas que ha recibido el gobierno del Andrés Manuel, al designar varios proyectos a la Fuerzas Armadas como los dos antes mencionados.

Además la Sedena se encuentra construyendo más de 2.600 sucursales del Banco del Bienestar y 266 cuarteles de la Guardia Nacional. Recientemente AMLO anunció que las Fuerzas Armadas también se harían cargo de la administración portuaria de México.

Desde Tinum Yucatán, el presidente Andrés Manuel terminó una gira de tres días por Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para supervisar las obras del Tren Maya, el cual espera comience a funcionar en el año 2023.

AMLO destacó que le da traqulidad que el Ejército se encargue de construir varios tramos del tren de pasajeros, pues confía en que entregarán las obras en tiempo y forma, como se les ha indicado.

Me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de Tulum hasta Escárcega, la verdad que son dos tramos, el 6 y el 7, trabajen los ingenieros militares porque eso es una garantía de que vamos a concluir en tiempo", declaró.