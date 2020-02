Segio Mayer llora en discurso de violencia contra la mujer (VIDEO)

México.- Este jueves y tras la ola de violencia que ha azotado a México respecto a la muerte de la pequeña Fátima, niña de 7 años y demás feminicidios suscitados en el país el diputado Sergio Mayer expresó un discurso entre lágrimas.

Sin embargo tras sus palabras usuarios de las redes sociales se lanzaron contra el legislador ya que algunos lo acusaron de "ridículo"; incluso hasta le "dieron un Oscar por la mejor actuación".

El discurso quedó registrado en VIDEO y fue una usuaria de Twiiter la que lo ventilo; material que fue acompañado con el siguiente texto:

La imagen de López está muy dañada por los feminicidios, rápido, díganle a Sergio Mayer que haga alguna ridiculez, escribió una usuaria.

Me preocupa, me preocupa como padre, escuchar a mi hija que cuando va a la escuela nos pide que no olvides recogerla, dijo, con lágrimas en los ojos, el legislador.