Segob busca reintegrar a gobernadores en sesión de Conago para discutir estrategia Covid-19

Ciudad de México.- Luego de que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pacto la estrategia de vacunación contra Covid-19 con los gobernadores que integran el Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Este viernes la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero consideró pertinente reintegrar a gobernadores que salieron o no han integrado la Conago para debatir los impactos derivados de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En reunión virtual Sánchez Cordero con Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, presidente de Conago además de Mauricio Vila, presidente de la Comisión de Salud de la Conago y demás integrantes se pronunció por pactar una reunión con todo dos los gobernadores del país.

"Creo sinceramente que para la próxima semana que están convocando, me gustaría si ustedes no tienen inconveniente que fuese la Secretaría de Gobernación quien convocará las próximas sesiones, por qué lo digo, porque me gustaría también que los señores gobernadores que no están presentes y que no forman parte de la Conago también se conectaran, creo que es muy importante que estén sus equipos de trabajo o ellos o todos escuchando las opiniones", mencionó Sánchez Cordero.

Mencionó que sería pertinente que todos escucharan las opiniones, ya que la atención de la emergencia por Covid-19 se trata de una "acción de alto impacto" que requiere de una coordinación y logística por parte de todo el estado mexicano.

Reunión que tendría como fin el definir de manera coordinada que las vacunas sean distribuidas de manera adecuada en todas las entidades federativas y que sean aplicada a todo el personal de salud de primera línea durante esta primera etapa.

Mencionó que con esfuerzo y coordinación se tiene que lograr de manera exitosa se apliquen más de 400 mil dosis, mismas que hasta el momento siguen siendo suministradas en el país.

Sostuvo que gracias a la coordinación que se ha tenido, mediante diversas acciones se la logrado conseguir objetivos, por lo que pidió seguir llevando a cabo de manera disciplinada la misma coordinación para asegurar que las dosis de la vacuna contra Covid-19 lleguen a todo el personal de salud.

Por su parte el coordinador de la Comisión de Salud de Conago, Mauricio Vila Dosal, expresó la inquietud de los gobernadores estatales por conocer a detalle la estrategia nacional contra el Covid-19, así fue enfático en mencionar la disposición de los gobernadores para trabajar hombro a hombro con el gobierno federal.

Entre otras de las inquietudes, el también gobernador de Yucatán, Vila Dosal externó la preocupación de los gobiernos locales en cuanto a la apertura de la vacunación del personal de salud que no se encuentra en los datos de las secretarías de salud estatales, así como el mecanismo para una posible adquisición independiente.