Segob entendió como una invitación, y no una imposición el rechazar aguinaldo

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que entendió como una invitación, y no una imposición, el renunciar al aguinaldo como parte de las medidas de austeridad para hacer frente a los efectos económicos del Covid-19.

"Mira, yo lo entendí como una invitación del Presidente y no como una medida impositiva, pero yo creo que todo mundo va aceptarlo en esta situación de emergencia", dijo a pregunta expresa durante una conferencia de prensa virtual.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se bajarán los sueldos de los "altos" funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores, hasta el Presidente de la República.

Desde su oficina de Bucareli, la funcionaria sostuvo que estas medidas, que según el Mandatario le permitirán juntar 3 mil millones de pesos, le dan otra vuelta a la "rosca de la austeridad" en la Administración Pública Federal.

"El reto es mayúsculo, la respuesta es: no vamos a tener aguinaldo, no vamos a tener ningún bono ni prestaciones, reducción, si bien ya está estimada en este momento en el presupuesto anual de todas maneras la reducción será porque no vamos a tener el bono ni las prestaciones a final de año", abundó Sánchez Codero.

"Entonces sí se te están reduciendo al final del día esto (percepciones), y desde luego al reducción será más real y definitiva para el próximo año. Va a darle otra vuelta a la rosca de la austeridad".

Sánchez Cordero indicó que López Obrador les hizo saber estas nuevas medidas de austeridad, durante una videoconferencia realizada el domingo, antes del mensaje que el Presidente emitió en Palacio Nacional.