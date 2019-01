Segob no descarta línea de investigación por caso Javier Valdez

México.- Tras la versión de que los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán son los responsables del asesinato del periodista Javier Valdez, la Secretaría de Gobernación afirmó que no descarta ninguna línea de investigación.

A la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador asistió la esposa del reportero y fundador del semanario RíoDoce, Griselda Triana, para exigir resultados en las investigaciones del asesinato, registrado en Culiacán, Sinaloa, en mayo del 2017.

"No descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier, a mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro.

"También que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, exhaustiva, y determine quién dio la orden de asesinar a Javier. Quién dio la orden, quién está mintiendo y quién tiene la razón, exigimos verdad, justicia y castigo para los asesinos", demandó la esposa.

Al participar como testigo en juicio contra el Chapo, el jueves, Dámaso López "El Licenciado" señaló a Iván y Alfredo, hijos del capo, como responsables del asesinato de Valdez.

Griselda Triana periodista y viuda de Javier Valdéz, junto a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Especial

En respuesta, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, afirmó que el Gobierno está empeñado en hacer justicia.

"No se descarta una sola línea de investigación, todas las líneas serán agotadas, hasta encontrar las razones y a los culpables del asesinato de su esposo. Fuera del proceso que se desarrolla en las cortes de Nueva York, tenemos el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia, el castigo de los responsables, de éste y otros crímenes de periodistas.

"El Gobierno, el Presidente, nos ha instruido, y estamos convencidos de que el ejercicio de la libertad de expresión, y la garantía del derecho a la información, son la base de una democracia plena y representativa de la ciudadanía, tenemos el propósito de llegar a la verdad", dijo.