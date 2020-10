Seguirá Rosario Robles en prisión, juez rechaza anular proceso en su contra

Ciudad de México.- Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) seguirá en prisión, luego que el juez rechazó anular el proceso penal que se le sigue a la exfuncionaria del gabinete de Enrique Peña Nieto por el caso de la "Estafa Maestra".

La defensa de Rosario Robles solicitó el sobreseimiento de delito que se le persigue, bajo el argumento de que se le acusa del ejercicio indebido del servicio público, acusación que ya prescribió, debido a que había sido derogado. El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos emitió la resolución improcedente a la petición.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En otra petición de los abogados de la exsecretaria de Sedatu se solicitaba que Rosario Robles enfrentara el proceso en libertad, aunado que pedía que el delito por el que se investiga a la exfuncionaria se llevara por la vía administrativa y no penal.

La resolución del juzgador se basa en los argumentos de la defensa que menciona son similares a los expuestos durante la vinculación a proceso de Rosario Robles. Se añade que las razones expuestas por los abogados deberán de ser resueltas a través de un juicio oral.

Lo que si logró la defensa de Robles fue diferir la audiencia intermedia para terminar con los peritajes que buscan ofrecer a favor de su clienta.

Será hasta el ocho de diciembre a las 10:00 horas cuando se realizará la audiencia y se analizarán las pruebas, tanto de la defensa y las que aporte la Fiscalía General de la República (FGR), mismas que el juez determinará si serán desahogadas durante este acto.

Rosario Robles rechaza un juicio abreviado y ella se encuentra dispuesta a comparecer en la audiencia intermedia, debido a que no busca obtener ningún beneficio que le pueda otorgar la FGR.

Antes de que se celebrara la audiencia, Rosario Robles compartió desde su cuenta de Twitter la misiva en la que relata que el pasado 21 de octubre sus abogados solicitaron el sobreseimiento (suspensión) de la causa penal contra ella.

Robles denuncia que la Fiscalía General de la República (FGR) la mantiene "como rehén" para que ella colabore acusando a sus excolaboradores, algo que rechazó hacer.

Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de la que prácticamente me tienen como rehén 'porque no he querido colaborar' para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia", acusó.

La extitular de la Sedesol aseguró contar con información de fuentes de la FGR que las autoridades se han reunido con excolaboradores suyos, ofreciéndoles impunidad "a cambio de que declaren lo que ellos necesitan".

Rosario Robles aseguró que para ofrecerle su libertad, buscan que ella "señale como responsables a excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir ahí sus baterías, su teoría, sus hipótesis, que nada tienen que ver con la verdad".

Sin embargo, ella sostiene que no cederá ante esas presiones "mintiendo", y que en cambio continuará la batalla legal para defender su inocencia.

Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, escribió Robles.