¡Seguirá en prisión! Aplazan audiencia de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

Sin embargo, tras más de dos horas, la audiencia inició a la 12:25 y duró tan sólo 14 minutos, pues pronto el abogado de Lozoya informó al juez que no se había logrado el acuerdo y necesitarían más tiempo para cerrarlo.

En el encuentro se planteó la entrega de recursos y propiedades de Lozoya como garantía para el pago de reparación de daños por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht , pero la abogada de Pemex, Dayreen Zambrano, concluyó que las condiciones no eran aceptables y se necesita más documentación, por lo que el acuerdo reparatorio no se concretó.

México.- De momento, el exdirector Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, continuará en prisión debido a que su audiencia fue aplazada por el juez al no haber logrado un acuerdo reparatorio con Pemex por el caso Agronitrogenados , el cual se presumía que podría dejarlo en libertad mañana 12 de abril.

Raúl Durán Periodista

