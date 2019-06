'Seguirán existiendo matrimonios gay en Sinaloa'

Sinaloa, México.- La unión entre parejas de la diversidad existirá en Sinaloa y se seguirán presentando con amparos, independientemente de la resolución negativa a la iniciativa emitida el martes 17 de junio [disponible en https://bit.ly/2ZzeSbN] y descartada el 18 de junio [disponible en https://bit.ly/2WR0M3Q] por el Congreso local, abundaron los abogados Daniel Lautsi y Pedro Hernández Benítez, así como el activista lésbico-gay Tiago Ventura.

Esto porque, de hecho, faltarían dos solicitudes de amparo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notifique al Legislativo sinaloense para realizar las adecuaciones, hecho que apelaría las peticiones de la comunidad LGBTTTI+.

Ventura aceptó que, como ocurrió en Nuevo León y Jalisco, la SCJN emitirá una orden para la modificación de las legislaciones: «El matrimonio igualitario es una realidad en México que ha ido avanzando durante estos últimos cinco años, tanto es así que ya hay 18 entidades donde sucede, en los demás existe mediante amparos, esta es la lectura que nosotros damos, esa es la realidad», declaró Tiago Ventura.

Derechos mediante amparos

Cuando el Registro Civil niega a las parejas del mismo sexo el matrimonio —cosa que regularmente sucede, explicó Ventura—, se solicita por escrito la declaración de la negativa del funcionario público, por lo que se alegará ante el máximo tribunal mexicano un trato discriminatorio. «Con este documento vas con un abogado y lo presentas con un juez. Obviamente, tiene un costo, porque tiene que irse hasta la SCJN, que es de entre 8 mil a 20 mil pesos, dependiendo del abogado también, y tarda hasta un año. No estamos peleando el acceso al matrimonio, eso ya se da en México, puedes hacerlo en la Ciudad de México, pero no tendrías que irte hasta otro estado, eso es lo que se está peleando», acusó.

Por su parte, Daniel Rodríguez Fuentes, maestro en derechos humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila, expuso para EL DEBATE que la SCJN dictaminó que cualquier Código Civil o Ley de Familia en México que diga que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer o que diga que su finalidad es la procreación es inconstitucional, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 21/2011:

Ninguna ley en ningún estado puede establecer que el matrimonio sea únicamente para hombre y mujer. En otras palabras, el Congreso de Sinaloa acaba de violentar la Constitución al momento de no aprobar la ley».

No aprueban matrimonio igualitario en el Congreso de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Situaciones diferentes

Cabe recordar —advirtió Rodríguez Fuentes— la importancia de dividir el matrimonio civil del matrimonio religioso, atendiendo así al principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia contemplado en la Constitución y en momentos donde la institución cristiana y católica busca incidir en las políticas públicas: «No podemos legislar en base a criterios religiosos, porque darán como resultado un estado autoritario. Ahora, partiendo de la idea de los diputados que votaron en base a creencias personales, no están viendo que en México hay personas que no creen en religión alguna, no hay una sola dimensión de la fe en el país y no se puede imponer una», afirmó.

En última instancia, Rodríguez llamó a los integrantes de colectivos de la diversidad sexual en Sinaloa a tener paciencia y seguir con el trabajo de concienciación hacia los sectores de la sociedad, mientras las Cortes federales toman el asunto en consideración: «Hay que activar los mecanismos de amparo, porque al llegar a cierto número de recursos, los tribunales colegiados tendrán que abordar el matrimonio gay, es una forma de presionar y que ya no dependería de los legisladores, sino que se iría a un plano federal, tal como sucedió en Nayarit y en Michoacán», relató el jurista.

Inconstitucionalidad

Por otro lado, Pedro Hernández Benítez, abogado y doctor en amparo y derechos humanos, indicó en entrevista vía telefónica para este medio que el hecho de que el estado mantenga una postura de rechazo a la posibilidad de matrimonio entre dos personas del mismo sexo, además de incumplir los requisitos de la SCJN, solamente causará que se sigan creando juicios de amparo en ese sentido: «Lo único que están haciendo es que los abogados sigamos perpetrando los amparos», indicó.

Ante los hechos, el abogado denunció que, gracias a la resolución del Congreso del Estado, se generó una situación inconstitucional que termina por dañar y perjudicar a las personas de la comunidad LGBTTTI+, quienes con urgencia solicitan una resolución favorable para algo que —recordó— la misma Constitución repara: «La decisión tomada va en contra de la Constitución, ahí está el recurso y la acción», manifestó.

De igual manera, Hernández detalló que la línea de acción a la que se podría recurrir después del veredicto realizado por los congresistas orillaría a referir una violación en perjuicio de la pareja homosexual interesada, para la cual se violentan los principios de no discriminación y la propia jurisprudencia que ya estableció con anterioridad la Primera Sala de la SCJN y lo contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su último párrafo, dictamina: «Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».

DATO

Reformas legales a los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa permitirían a personas del mismo sexo contraer legalmente matrimonio en el estado; sin embargo, para el pesar de las expectativas de la comunidad LGBTTTI+, la iniciativa no fue aprobada, por lo que se tendrá que continuar recurriendo a los juicios de amparo para realizar de forma legal dichas uniones civiles.