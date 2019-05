Seguridad, el gran reto en Tlajomulco 

Guadalajara, Jalisco .- No lo comparte, pero sí lo defiende: los policías de Tlajomulco de Zúñiga que se ven obligados a laborar al margen de la legalidad tienen su respaldo Con casi ocho meses al frente de la Alcaldía, Salvador Zamora reconoció las carencias que enfrenta la Comisaría de Seguridad Pública, pero dijo que hay avances para equiparla.

Hace apenas unos días se dio a conocer que agentes patrullaron e hicieron detenciones en vehículos propios y hasta en taxis por el descobijo del Municipio. Entrevistado en su despacho, el Primer Edil aseguró que recibió un Ayuntamiento endeudado, algo que tiene muy presente gracias a un pizarrón con números.

Destacó que está sentando las bases para resolver la crisis hídrica de Tlajomulco y se entusiasmó al hablar de su programa para rescatar 69 mil casas abandonadas.

La Línea 4 de Tren Ligero y la construcción de un Poliducto para conectar López Mateos con Carretera a Chapala son proyectos a largo plazo que, aseguró, van tomando forma para acercar a Tlajomulco con la zona metropolitana.

Eso sí, el pendiente más grande es la seguridad: los delitos de alto impacto no dan tregua y en Tlajomulco ya subieron un 32 por ciento respecto el año pasado.

¿Cuál es el balance de Salvador Zamora al frente del Gobierno municipal?

Positivo, con muchos retos todavía. Tlajomulco sigue siendo un Municipio que se desarrolló, digamos, de manera revolucionada en pocos años y creo que el poner orden a un desarrollo que se vivió en pocos años no es un tema de un día, creo que hemos ido consolidando una Administración con unos cimientos muy importantes.



¿Qué hace a su Gobierno diferente a otras administraciones?

Presentamos un plan para construir una mejor ciudad, el objetivo de nuestro Gobierno fue construir una ciudad modelo y eso es lo que queremos dejar a los ciudadanos de Tlajomulco (...). Yo creo que ese es un tema que para mí es central, queremos poner orden en el desarrollo urbano, queremos integrar a Tlajomulco al área metropolitana, hoy sigo pensando que mucha gente ve a Tlajomulco como un lugar aislado, como un lugar que se llega difícilmente, al que no tiene servicios de transporte público eficiente, que no tiene toda la infraestructura que se necesita para ser considerado un Municipio integrante del área metropolitana, aunque lo sea a través del modelo de coordinación metropolitana. Entonces uno de los objetivos de nosotros es acercar a Tlajomulco con la Ciudad.

¿A qué se ha tenido que enfrentar?

Nos enfrentamos, lo digo con mucho respeto, a un relajamiento diría yo de final de la Administración anterior. Ese pizarrón, por ejemplo, no lo he borrado porque ese pizarrón le empezamos a poner algunos datos hacia el final del año pasado cuando íbamos a iniciar la discusión del presupuesto y es muy importante porque a nosotros nos dijeron públicamente que nos habían dejado 73 millones de pesos en las arcas municipales.

Cuando llegamos nos dimos cuenta que solamente teníamos 23, pero que además debíamos un montón de dinero, en comunicación, en bacheo, en pipas de agua, en Comisión Federal, muchos de estos son servicios y muchos de esos son servicios complementarios.

Se habían gastado el dinero de la nómina, lo que nos afectó en el gasto operativo y para nosotros fue un problemón resolver el pago, por ejemplo, del aguinaldo y de la nómina, porque de esto solamente nos dejaron 30 millones de 56 (millones) que necesitábamos para las últimas quincenas; para el pago del aguinaldo tuvimos un déficit de 26 millones de pesos para pagar la nómina, al final terminamos nosotros con un déficit de 45 millones de pesos.

Tardamos tres meses, y lo digo con mucha honestidad, en ajustar todos los controles que encontramos desajustados y entonces ahora sí el gobierno está caminando.

¿Qué fue lo que más le desconcertó al recibir el Gobierno?

Pues me desconcertó ver la realidad, ¿no?, ver algunas cosas que sucedían en el gobierno, cosas que hemos estado haciendo ajustes. Aún nos faltan hacer algunos otros, pero también me alentó a seguir trabajando, creo que al no haber tenido las mejores condiciones económicas para cerrar muy bien los primeros tres meses del año, creo que fue lo que más me desconcertó, a pesar de ello nos pusimos a trabajar y hoy estamos funcionado muy bien.

En seguridad, ¿qué medidas ha implementado?

Primero lo que queremos es generar condiciones importantes de estado de fuerza, de estrategia, recibimos una Comisaría con seis patrullas, con 598 elementos, de los cuales, 100 no estaban en las calles, con un edifico sin condiciones humanas de trabajo, mucho menos las que nos obliga la ley. Vamos, recibimos una Comisaria también, al igual que otras cosas, muy relajada, cuando el tema de seguridad era un tema prioritario.

Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de tener condiciones de operación, de estrategia y ya hoy lo tenemos.

Y se puso a trabajar en el reclutamiento, llevamos contratados más de 140 elementos, tenemos en proceso 20, tenemos 85 plazas disponibles, con lo que llegaríamos a 825 (policías), 327 para ser exacto elementos más que hace seis meses, lo que cambia radicalmente nuestro estado de fuerza, con 100 patrullas funcionado.

¿Por qué ha permitido que policías de Tlajomulco patrullen en motos propias o hagan detenciones en taxi?

No nos avisaron, y no es que no se hayan permitido, tuvieron arrestos, pero detuvimos delincuentes y para mí eso es más importante, no el hecho de que haya sido legal o ilegal, o de que enfrenten a la delincuencia en una situación de desventaja, es el hecho y ahí quiero defender a mis policías o al que chocó el razer famoso de que se hace con la intención de jugarse la vida ante lo que teníamos en ese momento.

Hoy no tienen esas motos, hoy tienen otras condiciones y las motos no se compraron por magia, tuvo que haber un diseño de un programa.

Pero mientras tanto, teníamos que enfrentarlo como se pudiera, y no comparto la decisiones de algunos elementos de haber patrullado en sus propias motocicletas, pero sí comparto su compromiso por la seguridad de Tlajomulco, y eso sí lo valoro muchísimo y lo premio.

¿Qué ha hecho ante el hallazgo de fosas clandestinas?

Pues nosotros nada, porque no es de nuestras atribuciones, la Fiscalía ya entregó los datos, las fosas que se han encontrado en el Municipio (...). Creo que ese es un tema de delitos de alto impacto, de crimen organizado, donde se tiene que reforzar la coordinación, se tiene que reforzar la estrategia que llevamos ahora.

Ahí sí la Policía municipal difícilmente va a poder enfrentar la capacidad con la que están operando estos cárteles, estos delincuentes, pues están muy por encima de la capacidad de nuestra corporación. Nosotros estamos preocupados por resguardar el patrimonio de las personas, por evitar los asaltos, por evitar que la gente sienta vulnerados sus derechos, que las mujeres se sientan seguras.

¿Qué resultados hay en Tlajomulco en la guerra contra el huachicol?

Creo que hay un saldo positivo, a partir de que se empezó esta estrategia que ha sido muy bien coordinada por todos nosotros; prestamos todas las facilidades, la información que teníamos, al Gobierno federal para trabajar en esta estrategia y creo que los resultados han sido positivos.

¿Qué acciones tomará ante la crisis en suministro de agua que padece Tlajomulco?

Programar absolutamente toda la obra que se necesita para resolver este año el tema del agua en Tlajomulco.

Con mucha seriedad vamos a invertir este año 250 millones de pesos. Hacia el final de la Administración anterior se inició la construcción de la planta potabilizadora de El Zapote con una inversión de 80 millones de pesos.

Ya hicimos las primeras pruebas para llevar agua a Los Agaves, por ejemplo, y pues la gente de Los Agaves en unos días va a poder abrir la llave y va a salir agua todos los días, no la va a tener tandeada.

Ese proyecto de la primera etapa nos va permitir resolver todo el tema del Corredor Chapala, pero viene una segunda etapa (...) que nos permita resolver el problema de agua de 400 mil habitantes que viven en la Zona Valles.

¿Cómo resolverá el caos vial del corredor López Mateos Sur?

Todos los días estoy trabajando con el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, todas las semanas estoy con el Gobernador sobre el tema, estamos a algunos días. Ya lo podría decir con contundencia, ya es por motivos de agenda y porque nos falta un componente para el proyecto que es el transporte de carga, porque no queremos que se tome una decisión porque en este caso la tendría que tomar el Gobierno del Estado.

¿Cómo se garantizará que no se construyan más casas en los bosques?

Nosotros somos los que determinamos el uso de suelo de nuestro territorio y nosotros contundentemente no vamos a permitir que se construya una casa en el margen del bosque, en el bosque mismo, en el Área Natural Protegida mucho menos, mucho menos en un lugar donde se haya incendiado.

En enero hubo aumento de sueldos a funcionarios de primer nivel, ¿por qué tomaron esa decisión?

(Hubo) dos casos que considero importante mencionarlos, el primero el Jefe de Gabinete, porque en el modelo anterior (...) no tenía ninguna atribución, dependía de la Presidencia.En este esquema, el Jefe de Gabinete está por encima de los cinco coordinadores y su responsabilidad es mucho mayor.

Y el otro caso es el del Secretario Particular, que pues sí es un compromiso del Presidente porque para mí tiene una gran responsabilidad porque es la imagen del Presidente.

Pero también decirlo con todas sus letras, lo que representan los aumentos de esos dos trabajadores en especifico no tiene nada que ver con el volumen de prestaciones y de aumentos que le dimos a los trabajadores del gobierno, el 4.5 por ciento.

¿Qué pasa entonces con las medidas de austeridad que presumen los Gobiernos emecistas?

Esa es una medida de austeridad porque con esos ajustes pudimos ahorrarnos mucho más porque pues evitamos que el Jefe de Gabinete tuviera tres secretarias, tuviera dos asistentes, tuviera dos coordinadores y revísenlo, entonces dónde está el ahorro, eso desapareció, ahí está el ahorro.

Por ejemplo, la Presidencia, no recuerdo el dato, pero te lo voy a conseguir para que veas lo que tenía en su nómina y que le hayamos aumentado al Secretario Particular, pero eliminas 30 aviadores o 30 funcionarios que no sé qué responsabilidad tenían.

¿Qué causa en Salvador Zamora escuchar el nombre de Alberto Uribe?

Respeto.

¿Qué proyectos tiene previstos?

Proyectos personales, hacer de Tlajomulco una ciudad modelo y ser el mejor Presidente Municipal de la historia de Tlajomulco.