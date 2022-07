“Seguridad, salud y economía, pendientes de AMLO”: senadora Xóchitl Gálvez

Sinaloa.- La seguridad, salud, economía y educación son temas pendientes del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la controversia con Estados Unidos es un tema que preocupa. No es posible que el ejecutivo se burle con la música de Chico Che, resaltó la senadora por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En gira por Mazatlán y visita a las instalaciones de Debate Mazatlán, la senadora panista aseguró que va a gobernar la Ciudad de México.

También aseguró que México tiene que ser serio con el tratado comercial. “No quiero pensar las consecuencias si nos meten aranceles”, pues Sinaloa exporta casi toda la producción agrícola y afectaría a miles de trabajadores. No se puede pelear con los dos principales socios comerciales.

¿Cómo ve a México con el actual gobierno?

No todo es malo. Soy una mujer de los grises, ni todo es blanco, ni negro.

Hay cosas positivas, como llevar a la constitución los programas sociales. La desaparición de las outsourcing es una iniciativa que apoyo.

Dar seguridad social a las trabajadoras del hogar, es una iniciativa que junto con Morena se pudo lograr. Además, junto con Rocha Moya también salió la de educación intercultural bilingüe para nivel superior.

¿Cuáles son los pendientes?

Seguridad, salud y economía. En seguridad la situación es grave, por más que la autoridad insista que van a la baja, ahí están las cifras de 123 mil personas fallecidas.

Las desapariciones forzadas que cada vez son más:los desaparecen y luego los encuentran muertos. Las extorsiones han crecido en todo el país, pero el presidente no escucha a la oposición ni a los ciudadanos y dice que la violencia va a la baja.

¿Y en salud?

En el rubro de salud la situación es crítica, hay personas con diabetes que están muriendo por la falta de insulina. No hay tratamientos en las instituciones del sector salud. Los padres de niños con cáncer siguen padeciendo por los fármacos.

¿Qué ha pasado con el Insabi?

Un rotundo fracaso. Antes había un fondo para gastos catastróficos que desapareció y afecta más a las familias que no cuentan con seguridad social en el territorio mexicano.

¿La economía?

El gobierno se ha dedicado a atacar a empresarios. Hay poca inversión;la economía no crece, vamos a entrar a una recesión. Esto es grave. A las familias ya no les alcanza el dinero y se advierten tiempos difíciles.

¿Y el pacto?

No sirvió, fue una ocurrencia del presidente en una mañanera, ni siquiera se sentó con los empresarios.

En estos momentos me preocupa la controversia que tiene con Estados Unidos. Mal que bien hay millones de mexicanos que trabajan allá y no está bien que AMLO se burle de las empresas que vienen a invertir aquí. Hay unas reglas en el tratado comercial y no puede cambiar las reglas, México tiene que ser serio. No quiero pensar lo que va a pasar si nos meten aranceles, pues esto trae implicaciones a los empresarios productores y los trabajadores.

Hay encuestas que la ven como la figura para la alternancia en la Ciudad México, ¿qué dice a esto?

Me da gusto y mis principales cartas para contender es que en mi carrera política como funcionaria en el gobierno de Vicente Fox, luego como jefa delegacional del Miguel Hidalgo y ahora como senadora, no he tenido ninguna observación.

¿Quiere decir que está lista para la elección del 2024 por la Ciudad de México?

Voy a gobernar la Ciudad de México. Tengo la preparación y quiero trabajar por sus habitantes y atender la problemática, pero en especial el agua y movilidad, que también enfrentan las principales ciudades del país.

¿Habrá alianza?

Sí, creo que sí. Se está trabajando en ello, espero se concrete. Pero igual puedo ir sin alianza y voy a dirigir la Ciudad de México.

¿Cómo ve al PAN?

Aprendimos y se está trabajando como en los inicios del partido: muy cerca de la gente y a favor de los ciudadanos.

¿Qué opina del tema político de las lámparas en Mazatlán?

Comprar 2 mil 948 lámparas por 400.8 millones de pesos. Alguien está robando y le digo a los morenistas,‘dejen de estar robando’. Cuando dirigí la delegación Hidalgo compré 22 mil lámparas por 80 millones de pesos y ahí siguen funcionando. Ante esa adjudicación directa, del gobierno a la empresa Azteca Lighting, voy a interponer una denuncia penal a nombre de los mazatlecos y le digo al alcalde: ‘Cancele el contrato y abra una licitación pública’.

El Perfil

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora de la república Mexicana

*Lugar de nacimiento: Tepatepec, Hidalgo.

Trayectoria: Directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, en el Gobierno de Fox.

Jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Senadora de la República Mexicana.

Estudios

Ingeniería en computación UNAM.