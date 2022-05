Seguridad y salud laborales, una deuda para trabajadores en México

“Creo que la actitud gubernamental en la forma de la declaración fue intencional, no podrías dejar como que hubiera sido un tema de ingenuidad, de inocencia, o falta de intención. Para mi gusto que hubo esta parte donde formalmente era que no se diera la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo”, sostuvo.

Aunque Chávez Nieto destacó que son muy pocas las empresas que tienen asegurados a sus empleados con gastos médicos mayores, aclaró que lo anterior no es excluyente de la seguridad social en el IMSS. “Este seguro sería una prestación de carácter extralegal. Es una prestación que no son muchas empresas las que dan a sus empleados. Es algo positivo”, consideró.

