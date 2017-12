Senado alista debate Ley de Seguridad Interior para mañana

Ciudad de México.-El Senado reinició la sesión de este jueves y dio primera lectura al proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley de Seguridad Interior, que dará un marco jurídico a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Ello luego de que el presidente del Senado, Ernesto Cordero, informó que recibieron de comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda el dictamen.

El Senado reinició la sesión de este jueves.

Así la discusión en el pleno de la Ley de Seguridad Interior, los cambios y reservas presentados por senadores de oposición serán discutidos este jueves por el pleno.

Cordero Arroyo citó a sesión para este jueves a las 11:00 horas “en alguna de las sedes oficiales del Senado de la República”.

Se dio primera lectura al proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley de Seguridad Interior.

Las sedes oficiales del Senado son la nueva sede de Reforma e Insurgentes, la Antigua Casona de Xicoténcatl, en la ciudad de México, y desde el año pasado el "Teatro de la República" en el Centro Histórico de la ciudad de Querétaro, Querétaro.

Frenan aprobación de Consulta Popular

(Foto: El Universal)

México.- El cierre del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se complicó aún más cuando los integrantes del Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y MC, y Morena abandonaron el salón de plenos y reventaron la sesión con el objetivo de no avalar el dictamen que impulsó el PRI para que el próximo 1 de julio, día de la elección federal, se lleve a cabo una Consulta Popular para definir si la sociedad quiere un Mando policial Mixto o Único.

El debate sobre este dictamen fue intenso y desde el inicio de la discusión el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto “fracasó”.

Ahí se comenzaron a elevar los ánimos y siguió el debate con la respuesta del priísta Carlos Iriarte y culpó a los panistas de 12 años de deficiencias en las estrategias de seguridad.

Se determinó que el dictamen estaba suficientemente discutido y se presentó para su votación, sin embargo, los legisladores del PAN, PRD y MC decidieron abandonar el salón de plenos y los priístas y sus aliados solamente alcanzaron los 201 diputados y al no haber quórum se decretó un receso de 15 minutos para ver si alcanzaban un acuerdo.

En conferencia de prensa, Jorge Ramos acusó que el PRI no tiene mayoría y al igual que como pasó con el “Fiscal carnal”, los integrantes del Frente Ciudadano no permitirán un atropello. Además dijo que una Consulta Popular en materia de seguridad nacional no puede llevarse a cabo porque es inconstitucional.

(Foto: El Universal)

“El PRI no tiene mayoría para imponer esa mayoría, igual que con el Fiscal carnal no vamos a permitir que se dé un atropello, o reivindica o no cuenta con nosotros”, dijo Ramos.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, les leía el reglamento de la Cámara en donde describe que no se pueden salir y dejar de votar si están presentes.

De manera paralela, los priístas le gritaban a sus compañeros del Frente “collones. No se salvan y voten”.

Después de que pasaron los 15 minutos, no hubo quórum suficiente y Ramírez Marín determinó que se cerraba la sesión y se citó para mañana a las 10 de la mañana.

