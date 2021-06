Senado analiza posponer reunión con Kamala Harris ante falta de condiciones

México.- El Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) están analizando posponer la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris ante el ambiente de polarización derivado del presente proceso electoral.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal en un video publicado para redes sociales, en el cual explicó que era natural que se pactara una reunión con Kamala Harris por su calidad de presidenta del Senado de Estados Unidos, sin embargó temió que algunas "reacciones mixtas entre colegas parlamentarios" opaquen el encuentro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ahora hay algunas voces que se han expresado y que temen que el proceso electoral en México y la polarización que indiscutiblemente está dominando el espacio público, opaquen en encuentro que debería gozar del ámbito más favorable", dijo.

Leer más: Estados Unidos condiciona fondos de apoyo militar a México a cambio de estrategia antinarcóticos

Ante ello, señaló que el caso se está analizando en coordinación con la cancillería para generar las condiciones de una visita más afortunada.

"El Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser un terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente, lo he dicho lo hemos dicho una y otra vez, nuestra misión es tener un Senado plural, productivo eficaz y ante la ausencia de consensos amplios siempre consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para una visita afortunada y consensada, por eso estamos de acuerdo con la cancillería revisando la posibilidad de que este encuentro se de en una ocasión próxima" mencionó Monreal

Asimismo destacó que la reunión de la vicepresidenta Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador es especial, ya que hay coincidencia entre los dos países de atener temas de manera integral en el desarrollo regional.