Senado aprueba en lo general y particular reformas a la Ley Federal de Derechos

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y lo devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.



El proyecto de decreto fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, en lo general, con 63 votos en favor, 37 en contra. En tanto, en lo particular fue avalado, con cambios, con 31 votos en pro y 36 en contra (PAN, PRI, PRD y MC).

Todavía queda pendientes las discusiones sobre los cambios a la Miscelánea Fiscal, que incluyen modificaciones a las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA); Impuesto sobre la Renta (ISR); Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación para 2021.



En cuanto a las reformas a la Ley Federal de Derechos, en la presentación de reservas, la asamblea aprobó dos propuestas de modificación del senador José Luis Pech Várguez, de Morena. Una de ellas para eliminar el artículo 11 de la minuta que reforma la Ley Federal de Derechos, a efecto de evitar que se quite la exención de pago para los visitantes extranjeros que ingresan por vía terrestre al territorio nacional y que su estancia no exceda de siete días.

Indicó que esta medida afectaba de manera severa al sur del estado de Quintana Roo, pues reduciría sustancialmente la cantidad de visitantes beliceños y guatemaltecos que acuden a esa zona del país.

✅ Con 61 votos a favor y 36 en contra, se aprueban los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas, del dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos en materia de trámites.



También se respaldó su propuesta de modificación al artículo 198, con el objetivo de que los visitantes que acudan a la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro no paguen mil 500 por derechos, como se planteaba, sino 90 pesos por persona.



De la misma manera, los senadores aprobaron tres reservas presentadas por Freyda Marybel Villegas Canché. La primera, al artículo 232 D, a fin de que el municipio de Lázaro Cárdenas pase de ser zona federal 11 a zona 4.

Se avaló su reserva al artículo 11 para que no se cobre a extranjeros que llegan al país por vía terrestre y cuya estadía sea menor a siete días. También, fue respaldad su propuesta conjunta con la senadora Verónica Camino Farjat, para modificar el artículo 198.



El Pleno del Senado de la República rechazó las propuestas presentadas por senadoras y senadores del PAN, PRI, MC y PVEM, las cuales pretendían eliminar el aumento por el uso del espectro radioeléctrico, el incremento en el costo de expedición de pasaportes en emergencia, entre otros.



Previamente en la discusión en lo general de los tres dictámenes, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, señaló que con estas medidas fiscales el gobierno no quiere ver la realidad de los desfavorecidos, las empresas y de los mexicanos en general, porque sólo tiene un afán recaudatorio y se están metiendo por la puerta de atrás para disfrazar y cobrar impuestos, como en el Internet y la telefonía celular. Este paquete económico es totalmente contrario al crecimiento que necesita el país, advirtió.



Imelda Castro Castro, de Morena, reconoció que la pandemia afectó los pronósticos de crecimiento que se tenían para este año; sin embargo, “firmes en la convicción de apoyar primero a los pobres, de no endeudar al país y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, se ha logrado sortear los retos de esta situación”. Destacó que el paquete fiscal no contempla nuevos impuestos ni aumento a los existentes, da sustento a un plan de inversión pública y fortalece el sistema de salud.



José Erandi Bermúdez Méndez, de Acción Nacional, rechazó esta Ley de Ingresos, pues no es más que una “carta de buenas intenciones”. El senador dijo que este proyecto hace proyecciones que difícilmente se pueden cumplir, como el crecimiento del PIB o la extracción petrolera.



La senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, comentó que mientras más pronto se logre vencer la crisis de salud, más rápido se encontrará el camino a la normalidad de las actividades económicas, por lo que se prevé la adquisición de 200 millones de vacunas, suficientes para toda la población.



Del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge señaló que este gobierno es uno de los menos transparentes de la historia reciente. ¿Dónde está la propuesta de no aumentar los impuestos, si pretenden gravar impuestos a actividades esenciales como el uso del Internet? cuestionó. Agregó que una vez más, el Senado cede a los caprichos presidenciales, y se obtiene la bolsa de recursos más grande que ha tenido un gobierno por más de seis billones de pesos.



Ovidio Peralta Suárez, senador de Morena, advirtió: “nos acusan de terrorismo fiscal, pero lo que buscamos es contar con una responsable y transparente fiscalización”, para evitar que las grandes empresas incumplan con sus obligaciones, que los impuestos se conviertan en servicios de salud digna, educación gratuita y bienestar social, sobre todo, para los que menos tienen.



El senador Emilio Álvarez Icaza reconoció que en el Paquete Económico “si hay un importante esfuerzo para recaudar recursos de quien no pagaba impuestos”, pero castiga al Pacto Federal, a estados y municipios, porque les reduce presupuesto en un momento en el que hay una crisis.



Por su parte, Salomón Jara Cruz, de Morena, reiteró que con el paquete económico se fortalecerá y consolidará el sistema de salud pública con un incremento de 9.2 por ciento en términos reales. “El presidente presentó un presupuesto austero y bien diseñado, a diferencia de gobiernos anteriores que aprobaban por unanimidad gracias a un obsceno reparto de dinero y de moches”, agregó.



Del PRI, Verónica Martínez García consideró que este debate es una simulación, pues las propuestas que hicieron los grupos parlamentarios no fueron tomadas en cuenta. Denunció que el paquete económico carece de sensibilidad para quienes afrontan una situación económica complicada.



José Narro Céspedes, de Morena, señaló que se debe impulsar una reforma fiscal progresiva que evite la elusión y condonación de impuestos, porque el país se encuentra afectado por la corrupción y los vínculos entre el poder político y el económico. Dijo que el gobierno trabaja en erradicar esa práctica de las empresas. Adelantó que el crecimiento del 6.4 por ciento del PIB se logrará con las medidas de austeridad y fiscales en beneficio del país y de los más pobres.