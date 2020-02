Senado de la República respalda paro de mujeres el 9 de marzo

Ciudad de México.- El Senado de la República se solidarizó con el movimiento "El nueve nadie se mueve", y ofreció a todo el personal femenino facilidades para ausentarse de sus labores el lunes 9 de marzo.

"La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores otorgan su apoyo y se solidarizan con la legítima lucha social de las mujeres para reivindicar su lugar y relevancia en el desarrollo económico, social, jurídico y político de México, que se materializará el próximo lunes 9 de marzo de 2020", reza el acuerdo aprobado en votación económica por los ocho grupos parlamentarios.

Conforme al acuerdo avalado, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política "darán las facilidades que se requieran para que aquellas mujeres que así lo deseen y decidan no asistir a laborar a esta institución el lunes 9 de marzo del 2020, en apoyo a dichas acciones sociales, no se vean afectadas en su remuneración económica".

El 9 de marzo, la sede parlamentaria se iluminará con el color representativo del movimiento.

Por el PAN, la senadora Xóchitl Gálvez dijo que las mujeres debían visibilizar su hartazgo por la violencia sistemática.

"El Presidente la República no es culpable del asesinato de Fátima, ni es culpable de que un profesor a mí me haya torteado en la universidad, por supuesto que no, es una cultura patriarcal que en México tiene que quedar claro que no se puede seguir ofendiendo a las mujeres", planteó.

La morenista Malú Micher celebró la propuesta que anunció la Mesa Directiva y anunció que el 9 de marzo las mujeres harán algo que nunca han podido hacer: "Nada".