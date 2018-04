Discuten mañana la eliminación del fuero en Senado

Ciudad de México.- A punto de terminar el periodo de sesiones, la discusión sobre la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y mandatarios estatales iniciará hasta mañana en las comisiones del Senado.

Aunque la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados fue remitida desde el jueves pasado por la noche al Senado, apenas hoy se convocará a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos Segunda para que mañana la discutan.

Foto Agencia Reforma

Ese fue el acuerdo al que llegaron los coordinadores del PAN, Fernando Herrera; del PRI, Emilio Gamboa, y del PRD, Luis Sánchez, tras una reunión.

Si la decisión (en las comisiones) es que la minuta vaya tal cual (viene de la Cámara de Diputados), pasará el mismo día de mañana (en el Pleno).

"Si hay algunas adecuaciones, por tratarse de una reforma constitución tendrá que dársele primera lectura mañana y votarse (en el Pleno) con posterioridad (es decir hasta el lunes)".

En tanto, Gamboa señaló que se analiza no caer en ningún procedimiento jurídico legislativo que pueda generar problemas en el futuro.

Nosotros tenemos la obligación de cerrar el último día de abril y le pido a la Cámara de Diputados que esté consiente de todo lo que podría salir de aquí.

Sobre los puntos que podrían modificarse, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Luis Humberto Fernández, explicó que se trata de inconsistencias.

"Como es considerar la figura de los síndicos, que entendemos que no está integrada; (también) habla de la mayoría absoluta y en técnica legislativa hay tres tipos de mayoría absoluta, habrá que precisarlo para no crear una crisis posterior", sostuvo.

"Y hay un tema de que la minuta viene con sentencia condenatoria, no sentencia ejecutoriada, esto que significa, que mejor si no cuidamos eso podríamos caer en temas de que no se cumpla el debido proceso".