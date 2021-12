Senado no puede interponer controversia contra el "decretazo" de AMLO: Sánchez Cordero

México.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la morenista Olga Sánchez Cordero, señaló que resulta improcedente para la Cámara Alta el presentar una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial mediante el que se considera asunto de interés público y seguridad nacional a las obras de infraestructura del gobierno federal.

El pasado 25 de noviembre, la ministra en retiro envió a consulta jurídica la petición que hicieron 52 senadores pertenecientes a las bancadas de partidos de oposición para que el Senado promoviera un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el llamado "decretazo" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Sánchez Cordero expuso que, de acuerdo con los criterios del máximo tribunal mexicano, se llegó a la conclusión de que la Cámara Alta carece de interés legitimo para presentar una controversia constitucional contra el acuerdo publicado hace dos semanas en el Diario Oficial de la Federación.

Leer más: "Completamente falso": UIF niega investigación contra Gertz Manero por supuestos gastos millonarios

"En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial", refirió la ex integrante de la SCJN.

No obstante, Olga Sánchez manifestó que otros organismos y entidades pueden promover la controversia constitucional contra el "decretazo" si es que tienen un interés legitimo y existe alguna afectación a los mismos.

Como conclusión, la legisladora de Morena puntualizó que estar a cargo de la Mesa Directiva la obliga a escuchar todas las voces de los senadores, al tiempo que también a respetar los procesos legales y basar sus decisiones en base a la jurisdicción, dejando de lado el tema político.

"La presidencia del Senado representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos", sentenció.

Leer más: Parece que el plan de AMLO es hacer que todos se vuelvan pobres: Brozo

Mientras los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano buscaban interponer una controversia contra el decreto presidencial que "blinda" las obras de la 4T mediante el Senado; las bancadas de Va por México en la Cámara de Diputados advirtieron que también buscarán promover dicho recurso.