Senado otorga licencia a Samuel García para buscar gubernatura de Nuevo León

Monterrey.- El Senado de la República ha otorgado licencia por tiempo indefinido a Samuel García Sepúlveda, luego de que solitiara separarse de su cargo como senador para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) por la gubernatura de Nuevo León.

La licencia fue aprobada por el Pleno del Senado haciéndose efectiva a partir de hoy miércoles 18 de noviembre, un día después de que el senador Samuel García hiciera la solicitud para registrarse como precandidato de su partido para la gubernatura.

Luis David Ortiz será quien supla al legislador por Movimiento Ciudadano en sus funciones como senador y parte de la comisión de Federalismo.

Tal como lo anunció Movimiento Ciudadano el pasado domingo, sus militantes Samuel García y Luis Donaldo Colosio Rojas competirán por la candidatura del partido para buscar la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2021.

En rueda de prensa, el legislador emecista aseguró que él es la persona "mejor preparada" para gobernar Nuevo León, a la vez que adelantó que cabildeó su solicitud con los grupos legislativos y no habría trabas para su aprobación.

Por eso siempre he dicho que aspiro a ser gobernador, que me he preparado para hacerlo y que creo firmemente que soy el único que está listo"