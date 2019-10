Senado rechaza aumento por uso de agua en el agro

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el jueves de la semana pasada, a iniciativa de Morena, el pleno de San Lázaro aprobó un mayor cobro a los derechos del uso de agua en la Ley Federal de Derechos, y luego lo turnó al Senado como parte de la Ley de Ingresos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que enmendarían la plana a los diputados federales, lo que ocurrió anoche cuando el pleno del Senado rechazó esa propuesta.

Monreal anticipó que la Cámara Alta modificaría nueve puntos de la Ley de Ingresos que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, aunque la bolsa original, del orden de poco más de seis billones de pesos, se mantendrá sin cambios.

Advirtió que serían eliminados el polémico aumento al cobro de derecho por uso de agua en el campo impulsado por Morena en San Lázaro y la exención a los denominados autos «chocolate».

Los que avalaron el madruguete

Los diputados sinaloenses de Morena que el 17 de octubre avalaron este «golpe al agro» son: Maximiliano Ruiz, del Distrito 1; Carlos Iván Ayala, del 2; Fernando García, del 3; Casimiro Zamora, del 4; Yadira Santiago Marcos, del 5; Olegaria Carrazco, del 6, y Lucinda Sandoval, diputada plurinominal.

Las también morenistas Tatiana Clouthier y Merary Villegas estuvieron ausentes en la votación; al igual que los priistas Erika Sánchez y Alfredo Villegas, además del panista Carlos Humberto Castaños.

Ilustración El Debate

Niegan que se tratara de un castigo

Entrevistada este jueves, la diputada morenista Olegaria Carrazco dijo que su aval a la propuesta no era para perjudicar a los agricultores: «Esto es para las empresas grandes, con el objetivo y el afán de que cuiden el agua, porque quienes tienen concesiones de los sistemas de riesgo no cuidan el agua. Lo votamos con responsabilidad», dijo.

Añadió que los módulos de riesgo pagarán esa cuota (.19 pesos por metro cúbico de agua) arriba de los 216 mil 364 metros cúbicos trimestrales, por lo que asegura que si los sistemas de riego cuidan el vital líquido, no se llegará a estos niveles. Sin embargo, recordó que esta propuesta aprobada ya la regresó el Senado, por lo que «no habrá tal ni nada, pero solo quieren estar golpeando al nuevo Gobierno».

Por su parte, Yadira Santiago Marcos, diputada morenista, aseveró que la oposición «busca polemizar todo». Declaró que el punto no se aprobó y no habrá impuesto al agua: «La finalidad era incentivar el uso racional del agua, en realidad el fin era ese».

Ya por la tarde, ayer, el Senado aprobó en lo general y los artículos no reservados de la Ley Federal de Derechos. El aval fue con 61 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones.

Entre los artículos que fueron reservados están los que prevén el aumento del costo de los derechos de uso de agua en el campo.

Esta disposición fue incluida por la Cámara de Diputados, pero encontró freno en el Senado, donde todos los grupos parlamentarios la consideran un golpe al agro.

Discusión en la Cámara Alta

En total, una veintena de senadores reservó alrededor de una decena de artículos de la norma. Antes de la votación, senadores del PAN se enfrascaron en una discusión con legisladores de Morena por la inclusión de dicha disposición en la Cámara de Diputados.

El panista Damián Zepeda dijo que no tienen por qué aplaudir a Morena por enmendar el error que ellos mismos ocasionaron. Eduardo Ramírez, de Morena, afirmó que su bancada en el Senado no es responsable de lo que sus correligionarios hacen en la Cámara Baja, y pidió no enfrascarse en un debate estéril.

«No nos va a dejar nada», señaló Ramírez, quien al igual que sus compañeros de partido mostró en su escaño un letrero con la leyenda: «Morena sí apoya al campo, no al impuesto sobre el uso del agua».

El polémico «castigo al agro»

El 17 de octubre pasado, la Cámara de Diputados propinó un madruguete a la agricultura productiva en México, la que sustenta la producción nacional y registra superávit comercial agroalimentario con el resto del mundo, esto cuando a iniciativa del morenista por Sonora Javier Lamarque Cano se aprobó un mayor cobro a los derechos del uso de agua en la Ley Federal de Derechos.

Productores de varios estados advirtieron que esto encarecerá hasta en más de tres veces el costo actual que pagan los agricultores de grandes extensiones de tierra, pues la iniciativa de modificar el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos establece un tabulador de cuotas de uso de agua (superficiales y subterráneas) por zonas de disponibilidad, que aplicará una vez rebasado el límite de 216 mil 364 metros cúbicos por trimestre.

«Vamos a eliminar esta carga tributaria que viene de la Cámara de Diputados para cobro del agua de riego para el campo. Yo mismo soy productor, y mi familia está inconforme, pero es todo el país», admitió ayer Monreal.

Alza a cuota sería trasladada al consumidor

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertó que, de prosperar el nuevo cobro, se trasladarán los costos a los consumidores.

Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), señaló que los productores de este estado pagan actualmente de 1500 a 2100 pesos por hectárea por el uso de agua, dependiendo de la zona de disponibilidad del agua y del tipo de cultivo.

Coincidió en el cálculo del CNA sobre el encarecimiento del agua y añadió que, frente a la desaparición de los apoyos de agricultura por contrato que pidió la federación para el 2020, esto hará que algunos agricultores renuncien a su actividad.

La propuesta polémica.- La aprobación de los diputados federales avaló aumentar la cuota por derechos de uso de agua en el agro después de los 216 mil 364 metros cúbicos por trimestre, lo que estiman afecte a productores con más de 36 hectáreas.