Senado reiniciará discusión de Ley de Seguridad Interior

México.- Esta tarde el pleno del Senado comenzará la discusión del proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, que da un nuevo marco legal para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La sede del Senado se encuentra resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y elementos de la Policía Federal.

Un grupo de 20 personas “bloquea” el acceso para senadores por el acceso de Insurgentes y Madrid; y en el de Paris y Reforma.

Inicia la sesión del Senado de la República, síguela #EnVivo https://t.co/DvERSwEGPt — Senado de México (@senadomexicano) 14 de diciembre de 2017

La minuta fue avalada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre, no obstante los senadores hicieron nueve cambios que serán discutidos como un adéndum.

Entre las modificaciones destacan las propuestas del PRI y PAN en las cuales se eliminó que en casos graves a la perturbación pública o de cualquier otro conflicto habría suspensión de garantías.

También se quitó del texto enviado por Cámara de Diputados que las protestas sociales no serán consideradas como amenazas a la seguridad nacional.

La redacción del artículo 9 se modificó y ahora señala que la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y se eliminó el término de “reservada”.

Foto: @senadomexicano

Se agregó un artículo transitorio para que seis meses después de la entrada en vigor de la ley las entidades Estatales y municipales donde las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad, presenten un programa con plazos, acciones y presupuesto necesarias para el fortalecimiento de las policías locales.

Los senadores del PT y PRD, y algunos senadores del PAN, adelantaron que votarán en contra.

Diputados proponen someter a consulta la Ley de Seguridad

En la sesión de este miércoles, diputados de diversos grupos parlamentarios externaron posiciones sobre el proyecto de decreto que busca declarar procedente la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública, a efecto de dotar a la ciudadanía de mecanismos de participación que le permitan expresarse en la búsqueda de soluciones a los problemas en este ámbito.

El documento argumenta que actuar de otra manera no sólo limita los derechos de los ciudadanos, sino además les resta corresponsabilidad en la toma de decisiones en materia de seguridad pública, negándoles el derecho a la consulta popular sobre un tema estratégico.

Considera como asunto de trascendencia nacional este tema, y refiere que la petición de consulta fue suscrita por 203 diputados de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM, la cual se presentó el pasado 15 de septiembre y turnada a la Comisión de Gobernación, el 19 de ese mismo mes.

En ella, los legisladores proponen la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?

La Comisión de Gobernación llegó al acuerdo de que “es procedente la consulta popular planteada, como una posible solución a los problemas que persisten en las instituciones policiales, lo cual resulta positivo dentro del contexto de los procesos de modernización del sistema de seguridad pública, que han dotado a la población de instrumentos legítimos de participación, democratización y gobernanza para ejercer en corresponsabilidad con el Estado la función de seguridad pública”.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), expresó que durante los últimos años el estado de la seguridad pública en el país ha constituido una seria y justificada preocupación de la sociedad mexicana.

La Cámara de Diputados no tratará Ley de Seguridad. Foto: El Universal

Mencionó que investigadores y especialistas en el tema han señalado que el Sistema de Seguridad Pública en México, por una diversidad de razones, tiene problemas serios de coordinación y eficacia. “La percepción de inseguridad es muy, muy alta”.

Seis de cada diez mexicanos, expuso, consideran la seguridad pública como el principal problema que nos aqueja. La participación de las y los mexicanos en la transformación de las instituciones ha sido clave y debe serlo también en la consolidación de un modelo de seguridad pública más democrático y horizontal, en el cual la toma de decisiones en torno a todo lo que le afecta involucre, precisamente, a los ciudadanos.

Añadió:

“Necesitamos que las personas puedan estar en el centro de la toma de decisiones, y sin duda, la inseguridad es una de esas cuestiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros en los aspectos de los más apremiantes”.

Guillén Vicente dijo que por ello se consideró procedente la petición de consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública, para generar mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma –de manera congruente– con los nuevos enfoques de seguridad democrática.

Argumentó que la participación ciudadana en la seguridad pública que provee el Estado, genera mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma y éstos son factores fundamentales para la construcción de consensos, así como a la preservación del orden y la paz social.

Ese, dijo, es el motivo “por el cual estimamos que someter a consulta popular el actual modelo de seguridad pública en los términos que señala el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, es una acción congruente con los nuevos enfoques de seguridad pública democrática impulsados por el Estado en corresponsabilidad con la sociedad”.

En los posicionamientos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) calificó la propuesta como “absurda y ridícula”, además es “ilegal, imprudente y ofensiva”.

Subrayó:

“Estamos ante una terrible y notoria contradicción, definitivamente la ley prohíbe ese tipo de consulta con ese tema. Además, prohíbe que se pregunten cosas, incluyendo juicios de valor”.

De Morena, el diputado Rene Cervera García expresó que las consultas no deben ocurrir en medio de los procesos electorales. “Estamos en contra del dictamen, porque pone una boleta más en las urnas del próximo proceso electoral y eso solo contribuirá nuevamente a la confusión, y será un elemento que podría manipular la voluntad del pueblo. Estamos volviendo un eje de discusión electoral, un tema que tiene que ver con otras preocupaciones”.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) puntualizó que se requiere una clase política que tome decisiones, que garantice a la ciudadanía seguridad en sus vidas y bienes, que retire progresivamente a las Fuerzas Armadas de varias zonas del país y asuma de frente su responsabilidad de garantizarles seguridad pública, con mando civil. “Eso es lo que quieren ocultar con esta pretendida consulta popular”.

Jorge Ramos Hernández, diputado del PAN, resaltó que es inconstitucional esta medida, ya que la Carta Magna establece que en materia de seguridad nacional no puede haber consulta popular.

“Bonita cosa trivializar el debate entre si hay 32 mandos o mil 800 policías, cuando saben perfectamente que en la reforma el Mando Mixto policial profundiza mucho más que en la trivialidad de quién es el que manda. Al PAN le importa policías limpias, bien pagadas y que los criminales que se prestan para la complicidad estén en la cárcel”.

Por el PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado destacó que lo que se busca es que con mucha transparencia y claridad la sociedad aporte su punto de vista de lo que se propone. “Estamos convencidos de que la voz de las y los ciudadanos es la máxima expresión de la soberanía popular. No vamos a permitir que una frustración individual o personal lastime más, lo que la sociedad demanda, que es una libre participación”.

Al hablar en contra, el diputado David Gerson García Calderón (PRD) señaló que su grupo no está en contra de las consultas populares, sino de este albazo legislativo. “Lo que se pretende aprobar no es una iniciativa o no es un dictamen donde en verdad se le quiera consultar al pueblo algo que nos va a beneficiar. No, lo que el PRI quiere hacer hoy y sus aliados, es ocuparlo como un tema electoral y desde aquí les decimos que no lo vamos a permitir porque el tema de la seguridad nacional es muy delicado y lo tenemos que revisar de manera muy técnica”.

Luego de la discusión, se procedió a la votación del dictamen de la Comisión de Gobernación por cinco minutos.

Transcurrido el lapso, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín dijo: “Estimados amigos, no habiéndose alcanzado el quórum necesario, de conformidad con el numeral 3 del Reglamento de la Cámara se declara un receso de 15 minutos con objeto de verificar el quórum. Durante ese tiempo seguirá abierto el sistema electrónico de votación”.

El diputado Ramírez Marín levantó la sesión y citó a la que tendrá lugar hoy jueves 14 de diciembre, a las 10:00 horas, y comentó: “recordando a ustedes que continuaremos el procedimiento”.

También puedes leer