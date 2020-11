Senado truenan contra el INE por pretender legislar en paridad de género en gubernaturas

Ciudad de México.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado de la República se unieron en contra del plan de equidad de género 2021 que propone el Instituto Nacional Electoral, que consiste en postular ocho mujeres y siete hombres en las 15 gubernaturas de los comicios del 2021, lo cual fue considerado por ellos, como un intento de este órgano electoral de legislar e invadir facultades constitucionales del Congreso de la Unión. Se aclaró que solamente vía telefónica fue exhortado el presidente del INE, Lorenzo Córdova de que están violentado el estado de derecho en México.

Durante una conferencia realizada la noche de este jueves, los líderes parlamentarios de Morena, PES, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD sentenciaron que de no atender el exhorto verbal y aprobarlo este viernes en sesión, se contempla acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad y por invasión de poderes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena, Ricardo Monreal expresó que los grupos parlamentarios deliberaron el tema y llegaron a lo conclusión de que el proyecto es un intento de legislar, y de acuerdo al principio de legalidad, la autoridad sólo debe de hacer lo que la Constitución Política de México le facultad. "No podemos hacer nada que la ley no le autorice, sino incurre en exceso e invasión de competencias de uno de los poderes", señala el senador.

Todos hemos decidido enviar un exhorto y que el INE no legisle y no invada nuestras facultades y atribuciones como nosotros no lo hacemos con otros poderes. Es un llamado atento a que no extralimite sus facultades, porque es un tema fundamental en la división de poderes, expresa Monreal al fijar su posición con la representación de Morena, PVEM y PES.