Senado urge fondos para reforma educativa 

Cd. de México.-El Senado de la República urgió a las Secretarías de Hacienda y Educación Pública, así como a los Gobiernos de los estados, asegurar el presupuesto suficiente para implementar la reforma educativa que actualmente está en trámite en el Congreso.



Con las firmas de los coordinadores de todos los partidos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) remitió el acuerdo para garantizar la viabilidad financiera del Organismo para la Mejora Continua de la Educación y otros requerimientos derivados de las tres leyes secundarias de la reforma.

"Es importante tener claro el impacto presupuestal que representará su implementación y habrá que asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones consideradas en la reforma constitucional en materia educativa", indica el acuerdo en poder de REFORMA."El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, a la Secretaría de Educación Pública y a los Gobiernos de los Estados para que, en el ámbito de sus atribuciones, aseguren la suficiencia presupuestal para atender lo que demanden las leyes y el Organismo para la Mejora Continua de la Educación, con la finalidad de llevar a cabo la correcta implementación de la r eforma constitucional en materia educativa".

�� Inicia el análisis del dictamen por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. — Senado de México (@senadomexicano) September 26, 2019





En la tribuna del Pleno --donde el Senado vota la aprobación de la Ley General de Educación, la Ley en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros--, el perredista Miguel Ángel Mancera criticó la falla que, hasta ahora, impide saber cuánto costará la nueva reforma.

�� Con 68 votos a favor y 39 en contra se aprueban los artículos reservados, en los términos del dictamen por el que se expide la Ley General de Educación; y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. — Senado de México (@senadomexicano) September 26, 2019



El ex Jefe de Gobierno señaló que ninguno de los tres dictámenes cumple el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ordena a las comisiones legislativas, al elaborar los dictámenes, hacer una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley.



"Yo les pregunto, compañeras y compañeros, ¿dónde viene esa valoración?, porque yo no la encontré.



"Si no hay presupuesto, todo lo que dicen estas leyes se va a quedar en una buena voluntad, en buenos deseos", advirtió.