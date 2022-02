Senador Germán Martínez exige reformas que evite se repitan las narcoelecciones en México

México.- El grupo plural de senadores adelantó su respaldo a una reforma electoral que frene la injerencia del narco en los procesos electorales.

En presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el senador Germán Martínez abogó por una reforma electoral incluyente y que no esté tutelada por el Gobierno ni por los medios de comunicación.

"Me preocupa una reforma que impida que el crimen y el narco decida por los electores. Si esa reforma va a acrecentar las facultades del INE para que el crimen y el narco no se inmiscuya en las elecciones, cuenten con nosotros", ofreció el ex morenista.

"Queremos una reforma electoral incluyente: si no hay palabras del grupo plural no contarán con nuestros votos. No queremos una reforma tutelada por el Gobierno ni por los medios ni por ninguno de los actores. Queremos una reforma incluyente y libre y no dictada desde Palacio Nacional o Bucareli", planteó.

En el mismo tono, el senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que se debía fortalecer la capacidad fiscalizadora para evitar que el narco penetre los procesos electorales.

Germán Martínez preguntó a Lorenzo Córdova si estaría dispuesto a renunciar al cargo antes del 3 de junio para que pudiera postularse como candidato a la Presidencia de la República.

Córdova Vianello fue inequívoco y aseguró que dejará el cargo hasta 2023 cuando termine su responsabilidad.

"No no estoy dispuesto a renunciar. Tengo todo el propósito de cumplir con mi responsabilidad hasta el final", respondió el consejero presidente. "Tengo la firme intención de cumplir con mi responsabilidad hasta el 3 de abril de 2023", machacó.

"Ya si después alguien me quiere hacer juicio político, acudiré con gusto a la Cámara de Diputados", ironizó.

El árbitro electoral pidió a los que limitaron el presupuesto para la consulta de revocación de mandato que cumplan con la ley "y que con humildad y vocación democrática se reconozcan los errores para que, hacia el futuro, no se vuelva a comprometer la democracia".