Senador Samuel García se disculpa por actitud "machista" con Mariana Rodríguez

Nuevo León.- Esta tarde el senador Samuel García, pidió disculpas a la población a través de sus redes sociales por sus actitud "machista" contra su esposa Mariana Rodríguez durante una videollamada.

Fue por medio de Twitter donde el funcionario de Movimiento Ciudadano, donde reconoció que fue resultado de una "mala costumbre", misma que debería erradicarse. Dejó claro que pidió disculpas a su pareja y asimismo agradeció a los usuarios por señalar su malas acciones.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió.