Senador de Morena, Daniel Gutiérrez, da positivo a Covid-19

México.- El senador de Morena, Daniel Gutiérrez, anunció que había dado positivo al covid-19, cabe señalar que el día de hoy se presentó al Senado para participar en las reuniones pero se retiró alrededor de las 09:00 de la mañana.

Gutiérrez informó que no ha presentado ningún síntoma de coronavirus, y que seguirá con sus actividades legislativas a distancia, también la panista Josefina Vázquez Mota y la priista Claudia Anaya también fueron positivas al nuevo coronavirus, con ellos ya van cinco legisladores contagiados.

Todos los contagiados de coronavirus estuvieron trabajando en la sesión del Pleno en el antiguo sede del Senado en el Centro de la Ciudad de México en la eliminación de 109 fidecomisos, donde el legislador Joel Molina, quien murió hace unos días a causa de esta enfermedad, perdió la vida.

"A través de este medio les comunico que el día de hoy me notificaron que he dado positivo a #COVID19, no he presentado ningún síntoma. Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud.", dijo el senador de Morena, Daniel Gutiérrez en su red social de Facebook.

Muchos usuarios así como compañeros del Senador morenista le desearon que se cuidara y se recuperara pronto.