Senador de Morena anuncia caravana para exigir ser el candidato a la gubernatura de Durango

México.- El senador del partido Morena, José Ramón Enríquez Herrera, exigió a a la dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado Carrillo, que respete los resultados de las encuestas levantadas en días recientes y, con ello, enmiende la decisión de no tomarlo en cuenta para la candidatura a la gubernatura del estado de Durango.

La petición del morenista vino acompañada de una amenaza lanzada a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional, al advertirle que "a ver quién amarra al tigre que ha desatado".

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, en compañía de algunos simpatizantes, Enríquez Herrera acusó que el partido para el que milita nombró a Marina Vitela como candidata de Morena al Ejecutivo estatal de Durango en las elecciones de 2022 4 días antes de que se concluyeran las encuestas, las cuales, a decir de él, lo colocaban como el mejor posicionado entre los encuestados.

El legislador duranguense aseguró que cuenta con pruebas que le permiten afirmar que la designación de candidatos en Oaxaca y Durango se hizo desde la dirigencia de Morena, titulada por Delgado Carrillo, atropellando la voluntad de los ciudadanos, por lo que hizo un llamado a no dejar que "la mafia del poder tome decisiones en el partido".

El morenista precisó que, desde la presidencia nacional del partido guinda, se tomó la decisión de colocar a hombres y mujeres para contender en los comicios próximos a los cargos de elección popular en 6 estados de la república mexicana, señalando que los criterios que se utilizaron para ello fueron "oscuros".

“Se definió un criterio de manera cupular en Morena, un criterio para acomodar hombres y mujeres. (…) Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente; es decir, se lo sacaron de la manga”, criticó.

José Ramón Enríquez Herrera aseveró que tiene en su poner el documento notariado que el personal técnico de Morena subió al portal web desde el pasado 18 de diciembre, el cual tenía los nombres de los postulantes a las gubernaturas de Oaxaca y Durango, cuando los resultados de las encuestas fueron apenas anunciados la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre.

El senador dio a conocer que será el próximo lunes, 3 de enero, cuando parta una caravana desde la capital de Durango hasta la sede nacional del Movimiento Regeneración Nacional en demanda de que se respete el resultado de las encuestas.