Senador del PAN propone segunda vuelta en elecciones presidenciales y de gobernadores

No es la primera vez que se propone la segunda vuelta electoral en el país, pues en el Congreso de la Unión todos los partidos políticos han planteado que se instaure en algún momento a través de diversas iniciativas.

Esto significa que se necesita la mitad más uno de los votos válidos emitidos en la elección, pero en caso de que no se obtuviera esa mayoría absoluta en una primera votación, el senador del PAN propone que se realice una segunda jornada electoral en la que participarían los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos.

Raúl Durán Periodista

