Senador del PRI dispuesto a ser investigado por presunta relación con el narcotráfico

México.- El senador priista Ángel García Yáñez se dijo dispuesto a pedir licencia para separarse de su cargo con el objetivo de someterse a una investigación por sus presuntos vínculos con Esther Yadira Huitrón Vázquez, "La Jefa".

Huitrón Vázquez fue aprehendida por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en el poblado de Oaxtepec, en el estado de Morelos, el sábado 6 de noviembre. A "la Jefa" se le acusa por presuntas relaciones con el Cártel de Guerreros Unidos.

El legislador del PRI negó tener relación alguna con Esther Huitrón, no obstante, aseguró estar dispuesto a separarse de sus tareas legislativas en el Congreso de la Unión, rechazando que tenga parte en las acciones que la presunta delincuente ha cometido contra la ciudadanía.

“Yo no traigo ni seguridad ni chofer porque no escondo nada. Estoy en la mejor disposición de ser investigado y si es necesario que renuncie a mi cargo, con gusto lo hago; yo no escondo nada, he hecho mi trabajo como debe ser y como corresponde”, enfatizó García Yáñez.

Precisó que debido a que no tiene "nada que esconder", él no trae ningún tipo de seguridad que se encargue de proteger su integridad física e, incluso, tampoco hace uso del servicio de chofer.

Recordó que esta no es la primera vez que se le acusa de supuestamente tener nexos con los grupos de la delincuencia organizada, por lo que no será sino hasta que las autoridades lo llamen, hasta que él se presente ante las instancias correspondientes.

“Temo por la vida de mi familia y por la mía porque no estoy involucrado con la delincuencia, no tengo nexos con nadie y se nos quiere armar carpetas poniendo videos, fotos y llamadas falsas y ahí si no voy a poder”, refirió.

Ángel García manifestó que teme por su vida y por la de su familia, aseverando que no tiene relación alguna con los grupos criminales ni con ningún integrante de los mismos, adelantando que la carpeta de investigación en su contra se pretende estructurar a partir de archivos falsos.

El senador del Revolucionario Institucional consideró que la difusión de sus presuntos vínculos con Esther Yadira Huitrón Vázquez tiene intencionalidad política, puesto que el 26 de octubre del presente año él presentó una denuncia ante la FGR por lonas que se han colocado con su nombre.