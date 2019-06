Senador organizó homenaje para líder de La Luz del Mundo

Ciudad de México.- Israel Zamora Guzmán, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha promovió varias reformas en contra de los abusos sexuales contra mujeres y niños en el senado de la República.

Mientras que su cuñado Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, mientras que su cuñado fue detenido en Estados Unidos por 26 cargos de delitos sexuales, trata de personas y pornografía infantil.

Cabe recordar que fue Zamora Guzmán fue quien organizó el homenaje a Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes, quien declaró que no era un evento religioso, sino cultural y artístico, y dijo no arrepentirse de haber organizado dicho evento.

“No me arrepiento. Fue un evento cultural y artístico, no religioso como se intentó tergiversar y sacar de contexto. No me arrepiento porque de no haberlo organizado, mucha gente que no tiene acceso a recintos como Bellas Artes”, señaló.

Líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Foto: Reforma

Cabe mencionar que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es hermano de Alma Zamora, esposa del líder religioso, con quien procreó tres hijos, ademas es integrante de las comisiones de Marina; Estudios Legislativos Primera, y de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Además, el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a otorgar en el Presupuesto de Egresos 2019 fondos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para implementar una estrategia nacional para la prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.

Asimismo, el pasado 26 de marzo, junto con senadores del PVEM y del Partido Acción Nacional (PAN), Zamora Guzmán respaldó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar las lesiones cometidas contra las mujeres en razón de su género, según lo publicado por Indigo.

Asimismo, el 6 de noviembre, en la tribuna del Senado, presentó un punto de acuerdo a nombre del Partido Verde en materia de libertad religiosa en las escuelas del país del país.

Cabe recordar que el pasado vienres se dio a conocer que el líder de la secta La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue arrestado en California por trata de personas, pornografía infantil y por abusar de un menor.

Fue arrestado en California, Estados Unidos, por al menos 26 cargos de abuso sexual, entre ellos trata de personas y pornografía infantil.