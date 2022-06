Senadora Imelda Castro da positivo a prueba Covid-19; llama a cuidarse

Sinaloa.- Este martes, la senadora del partido Morena, Imelda Castro Castro, hizo de conocimiento público que dio positivo a Covid-19 tras que se realizara una prueba diagnóstica para detectar la presencia del virus.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la integrante de la Cámara Alta del Congreso de la Unión por el estado de Sinaloa informó a las personas que estuvieron en contacto con ella en los últimos días sobre el resultado positivo en la prueba SARS-CoV-2 a la que se sometió.

"Hola #BonitaTarde de #Martes por un asunto de ética y responsabilidad con quienes estuvieron estos días interactuando conmigo, les informo que acabo de recibir el resultado positivo de una prueba #Covid19 #SíganseCuidando", escribió la morenista en sus redes sociales.

Imelda Castro da positivo a Covid-19/Fuente: Twitter @imeldacastromx

En este sentido, Castro Castro, tras señalar que hacía de conocimiento público por ética y responsabilidad, hizo un llamado a la ciudadanía del territorio nacional a seguirse cuidando ante la pandemia de Covid-19.

Repuntan casos positivos de Covid-19 en México: Ssa

En los últimos días, México ha presentado un repunte de casos de Covid-19, de acuerdo a lo dado a conocer por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiologia, razón por la cual la dependencia federal consideró pertinente el dar informes diarios sobre el avance del virus en el territorio nacional.

En este sentido, la Ssa precisó que mientras que en al anterior informe epidemiológico se reportaron 15 mil 685 casos activos estimados, en el último informe este número se incrementó a 23 mil 891, es decir, un 50%.

Los estados que han presentado los mayores repuntes de casos de contagio son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. En tanto, entidades como Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz marcan una tendencia a la alza "discreta".

“El estado endémico no debe de pensarse que es el fin de la pandemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia, lo que hemos dicho, al igual como lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador referente al repunte de casos.