Senadora López Rabadán dice que sus comentarios fueron una simulación

Ciudad de México.- Tras la polémica causada por los comentarios de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, en los que mencionó que consideraba "ofensa a la inteligencia de las mujeres" la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sea una mujer indígena quien dirija el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), salió a aclarar dicha frase y señala que se refería a una simulación.

Mediante un video subido a YouTube, la senadora aclaró su comentario, señaló que la semana pasada se les preguntó su opinión sobre la posible titularidad en Conapred estando a cargo una mujer indígena, y su respuesta generó polémica, pero ella considera que hay una “Desinformación dolosa”.

Lo que nosotros dijimos es que era una simulación, porque a las mujeres indígenas ni siquiera les han dado su presupuesto para este año” comentó la senadora en su video.

Además señala que es evidente que el comentario se trata de una simulación, considerando que las formas en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la Conapred son “lastimosas”.

“Ya hemos visto renuncias de personas muy talentosas que de manera honoraria han trabajado cuando menos una década en la Conapred, hoy se están saliendo de la institución porque el Presidente de la República no solamente la desdeña, además dice que ni siquiera la conocía, lo cual invisibiliza el trabajo de miles de personas”. Añadió la senadora.

Cabe recordar que tras la renuncia de la titular de la Conapred, Mónica Maccise, se presentó la renuncia de seis funcionarios del Gobierno Federal, de las cuales cuatro pertenecen al Conapred.

“Solamente decirle a la senadora Antares, ya que le gusta mal informar a la gente, nosotros nos referimos claramente a una simulación porque López Obrador, no respeta a la Conapred, no respeta a las mujeres, no respetó a la titular de la Conapred. Así es que si quiere poner a una mujer indígena es bienvenida, el tema es que no solamente lo simule”. dijo López Rabadán.

“Lo más importante no es el cargo, sino el poder, el poder que las mujeres deben de tener en el gobierno, no solamente ser sumisas ante López Obrador, porque eso no le ayuda a los mexicanos”. expresó.

