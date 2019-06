Senadora de Morena, Lucía Trasviña posa con pistola (FOTO)

México.- Este miércoles la senadora de Morena por Baja California Sur, Lucía Trasviña se metió en el ojo de la polémica por posar en fotografía con una pistola enfundada en la cintura.

El arma con la que posa la legisladora morenista corresponde a una pistola Glock 45 mm. Esto ocurrió luego de que la semana pasada, un artefacto explosivo detonó en la oficina de otra senadora de Morena, Citlalli Hernández.

La fotografía de Lucía Trasviña llegó a los ojos del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal quien además de descalificar la imagen realizó un llamado a la Senadora y los demás integrantes de la bancada de Morena.

“Actuar con responsabilidad es cuidar todo, sus conductas, su propia vida, ya no es cualquier ciudadano (…) No representamos a un grupo, no representamos a una facción, representamos a un estado, representamos a la sociedad y por esa razón todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad”.

Senadora de Morena por Baja California Sur, Lucía Trasviña. Foto: Especial

Estalla libro-bomba a la senadora de Morena Citlalli Hernández

Como ya lo dijimos, la fotografía de Lucía Trasviña con la pistola en la cintura fue ventilada una semana después de que estalla libro-bomba a la senadora de Morena Citlalli Hernández.

El pasado 29 de mayo EL DEBATE publicó que la senadora de Morena, Citlalli Hernández Mora presuntamente fue herida con un paquete explosivo que fue entregado a su oficina, el cual contenía un artefacto que estaba oculto en un libro.

Hasta el momento se conoce que al abrirlo se presentó la explosión y alcanzó a provocar lesiones leves en una ceja y a dañar la ropa que traía puesta.

La legisladora informó que paquete fue entregado en su oficina del Senado y fue cuando se registró la explosión.

Los asesores del grupo parlamentario de Morena se percataron de que el personal de Protección Civil del Senado corrió hacia la oficina de la legisladora, tras luego de abrir el paquete que llegó como un regalo.

Citlalli Hernández manda mensaje tras explotarle libro-bomba

Al día siguiente la senadora de Morena expresó su sentir e informó como se encuentra.

"Me encuentro bien y fuerte. Condeno totalmente el acto violento e intimidatorio que sufrí en mi oficina, pero refrendo mi convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en este país se debe dar y se dará en forma pacífica. Agradezco su preocupación y cariño".

Asimismo señaló que se han tomado todas las medidas de seguridad y confía en que las autoridades actúen sobre el caso.

"Agradezco infinitamente sus preocupaciones... Amor con amor se paga", escribió la legisladora.