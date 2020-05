Senadora de Morena y Javier Lozano protagonizan fuerte pelea en redes sociales

Ciudad de México.-El exsecretario del Trabajo, Javier Lozano y la senadora de Morena Citlalli Hernández se convirtieron en tendencia por la tarde y noche en Twitter, luego que en redes sociales protagonizaron un pleito por los aciertos y tropiezos de los gobiernos panistas y el de Morena.

Entre los señalamientos ella lo llamó "fuesto" cuando el exlegislador le dijo "el día que quieras no echamos un tiro".

Todo inicio cuando Hernández expresó lo siguiente: "México, el país donde los medios de comunicación consideran más noticioso que una secretaria de estado se quite unos minutos su cubrebocas (además en un espacio con muy poca gente) que los vínculos de un ex secretario de seguridad con el narcotráfico”.

La crítica no nos duele a las demócratas. De hecho, urge más crítica reflexiva y no criticonería por intereses creados. ¿Sabes qué molesta? tanto cinismo de personajes tan funestos como tú, @JLozanoA . Dedíquense a otra cosa, porque ni supieron gobernar, ni saben ser oposición. https://t.co/mwleTV9KvT

Lo anterior en referencia a que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, fue captada cuando realizaba compras sin usar el cubrebocas para evitar un contagio de coronavirus.

Asimismo, la legisladora expresó: “La crítica no nos duele a las demócratas. De hecho, urge más crítica reflexiva y no criticonería por intereses creados. ¿Sabes qué molesta? tanto cinismo de personajes tan funestos como tú, @JLozanoA. Dedíquense a otra cosa, porque ni supieron gobernar, ni saben ser oposición”.

En forme inmediata Lozano le contestó: "Patética. No me extraña. La miseria que está dejando su cuatroté es lamentable. Pero les duele tanto la crítica...", agrega.

A los minutos Hernández expresa: "No me echo un ‘tiro’ con quienes buscan reflectores para salir del basurero de la historia, pero claro que podemos comparar sus gobiernos cuando finalicemos nuestro segundo sexenio. Por lo demás, sobre tu agresión y violencia política, no diré nada".