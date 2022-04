Senadora del PAN revela por qué AMLO mandó al ejército a construir el Tren Maya

México.- Una senadora del PAN aseguró que AMLO mandó al ejército a construir el Tren Maya, porque es un autoritarismo del Gobierno Federal, al que no le importa la opinión de los ambientalistas ni de los indígenas.

A través de sus redes sociales la senadora del Partido Acción Nacional difundió el 02 de abril del 2022, un video donde explica por qué el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ordenó al ejército construir el Tren Maya.

De acuerdo a la información que revela la senadora del PAN, el video lo grabó el sureste mexicano fuera de un campamento militar donde se espera que den inicio los trabajos de construcción de los últimos tramos pendientes del Tren Maya.

Leer más: AMLO asegura qué en el 2023 se inaugura el Tren Maya

Cabe señalar que Xóchitl Gálvez Ruiz es una senadora del PAN y que en la misma semana que exhibía el plan de López Obrador de usar al ejército para que se construya el Tren Maya sin importar las opiniones, se viralizó a nivel nacional por lanzar un lego de la Casa Gris, es decir, un lego de la casa que rentó el hijo de mayor de AMLO en Houston, Texas.

“A capricho, el #TrenMaya se construirá. Es una obra gris porque no se han hecho públicos el proyecto ejecutivo y los estudios de impacto ambiental, que dicen que existen. #TrenGris”, tuiteó en sus redes sociales la senadora del PAN contra AMLO.

Además, se debe destacar que el Tren Maya es una de las principales mega obras que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la que según él, deberá ser inaugurada en el año 2023, para que en el 2024 solo se de mantenimiento y comiencen las operaciones de este proyecto turísticos que pretender fortalecer y dar una nueva perspectiva del sureste mexicano.

“Me encuentro aquí en el campamento listo para arrancar las obras del Tren Maya, seguramente en unos minutos darán el banderazo. No existen estudios de impacto ambiental, no existe consulta con los pueblos indígenas, por eso se trajo al ejército, porque esta obra va porque va. No les importa la opinión ni de los ambientalistas, ni de las comunidades indígenas, esto es un autoritarismo de este gobierno”, expresó la senadora del PAN durante su video.

Se añade que en efecto, los militares recibieron la orden del presidente López Obrador de acudir al sureste mexicano para concluir con la construcción del Tren Maya, luego de que estos elementos estuvieran laborando en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

Leer más: Sí quieres qué AMLO se quede no votes en la revocación de mandato: Chumel Torres

Por su parte, el gobierno de AMLO asegura que tiene el respaldo del pueblo en el sureste de México para realizar la construcción del Tren Maya, incluso lanzó un video con el slogan “Súbete al Tren”, el cuál busca dar contrapeso a la campaña que iniciaron artistas contra esta obra para fortalecer el turismo.