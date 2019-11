Senadora del PT acusa a Miguel Barbosa de espionaje

Ciudad de México.- La senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra, acusó al Gobernador de Puebla Miguel Barbosa de realizar espionaje contra sus adversarios políticos.

"Es lamentable que el Gobernador haya caído en la tentación de continuar con estas actividades ilegales y deleznables de sus predecesores", señaló la senadora poblana.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado llevó hasta la Cámara Alta un exhorto para pedir a Barbosa abstenerse de realizar actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado.

De la Sierra dijo que esta práctica sobrepasa los límites y cae en una clara y flagrante violación al derecho a la privacidad.

La senadora afirmó que el Gobernador poblano ha utilizado el espionaje para proteger sus intereses y su reputación, como una forma de persecución contra quienes se atreven a cuestionarlo y exigirle resultados.

Como gobierno tenemos que ser responsables con nuestros recursos e invertir en políticas públicas útiles, con completa honestidad, y que cada una de estas sea medible. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) November 27, 2019

De la Sierra denunció ataques cibernéticos contra medios críticos y opositores de Barbosa.

"Esta situación es sumamente grave y sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión y pensamiento político en Puebla", externó en la tribuna de la Cámara alta.

De la Sierra recordó a Barbosa que en la llamada "Cuarta Transformación" se comprometieron a "no mentir, no robar y no traicionar, por lo que las y los poblanos esperamos que el Gobernador Barbosa se porte a la altura de esta consigna".