Senadora expanista acusa a Marko Cortés de violencia política

CDMX.- La senadora Martha Márquez acusó al Presidente en México del Partico Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, de cometer "violencia política" en su contra.

"(Violencia política) como la que viví yo en el Partido Acción Nacional, como la que viví cuando el dirigente nacional visitó mi estado y a pregunta expresa de un medio de comunicación, que le preguntó sobre mis aspiraciones políticas, y él prefirió negarlo", sostuvo.

Márquez, que renunció al blanquiazul y a su bancada hace dos semanas, recordó que hoy enfrenta una demanda por violencia política de género, una denuncia en contra de un comunicador en Aguascalientes. Eso fue tolerado por compañeros de mi ex partido y eso es violencia política.

"Yo no lo pedí, yo no pedí que me atacaran, yo no pedí que desde mi propio partido se tolerara la violencia hacia mí", dijo.

"Seguirá luchando para que ninguna mujer, no sólo las políticas, ninguna mujer sea atacada, menoscabada, denigrada, porque ese comunicador se atrevió a decir que yo les daba dinero a los niños con cáncer para verme bien y que, por traer a mi hija al Senado, me burlaba de los niños con cáncer", sostuvo la senadora independiente.