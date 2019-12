Senadores del PRI interponen amparo contra elección de Rosario Piedra

Ciudad de México.-El día de ayer, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República dio cumplimiento a la determinación que adoptaron de recurrir a las instancias de impartición de justicia para reclamar el respeto a la Constitución.

En este sentido, los integrantes del grupo parlamentario del PRI impugnaron mediante amparo indirecto el procedimiento de designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitando su reposición por haberse incurrido en violaciones constitucionales graves.

La bancada del PRI sostiene que la mayoría senatorial y la Mesa Directiva del Senado no están por encima de la Constitución y sus actos están sujetos al control de las autoridades judiciales competentes, nacionales e interamericanas.

La bancada del PRI pide respeto a la Constitución por la elección de Rosario Piedra en la CNDH. | Reforma

En el documento entregado, las senadoras y senadores del PRI señalaron que se quebrantaron las

normas constitucionales y legales al tomarse protesta a quien no había sido electa. Morena, sus aliados

y la C. María del Rosario Piedra Ibarra saben que 116 senadores emitieron su voto, de los cuales 76

fueron en favor de la C. Piedra Ibarra, lo que significó que no se alcanzaran las dos terceras partes que

la Constitución exige.

Asimismo, reafirman su convicción de haber votado en contra de realizar una cuarta votación, ante la

notoria evidencia de que en tres votaciones distintas la señora Piedra no obtuvo la mayoría calificada.

En la relatoría de hechos, se señala que la normatividad no es excusable para ninguna autoridad,

incluidas las de representación popular, por lo que deben respetarse estrictamente las disposiciones

establecidas por la Constitución y la ley sobre los requisitos, los tiempos, las votaciones y los

procedimientos para ejercer la facultad de designación, los cuales no se respetaron, señala el comunicado.

Precisan que ante un acto público y notorio de violaciones a la Constitución, el Poder Judicial de la Federación tiene la alta responsabilidad y el importante reto de salvaguardar su cumplimiento, para reparar las violaciones que invalidan el nombramiento.

Si en los tribunales de la nación no se reconoce una vía para acceder a la impartición de justicia en este

caso, los priistas lo plantearán ante las instancias competentes del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos.

Al interponer este recurso, las senadoras y senadores del PRI reafirman su compromiso irrestricto con

la legalidad y con cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, sin titubeos,

ni simulaciones.